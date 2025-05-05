https://ria.ru/20250505/it-2015125873.html
Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование
Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование - РИА Новости, 05.05.2025
Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование
Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов - в первом квартале 2025 года они разместили... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:48:00+03:00
2025-05-05T17:48:00+03:00
2025-05-05T18:45:00+03:00
технологии
россия
headhunter
it-индустрия
общество
трудоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828752008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab2b36d7e25dee63bf46a7151b3206c4.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов - в первом квартале 2025 года они разместили около 512 тысяч анкет, говорится в исследовании IT-компании BIA Technologies и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Данные исследования есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в первом квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 миллионов резюме, при этом 34% из них (более 3,3 миллиона) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тысяч)", - сказано в исследовании. Самыми популярными в IT у зумеров стали профессии программиста/разработчика, дизайнера, аналитика и руководителя проектов. Почти четверть молодых соискателей рассчитывают на зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. На доход в 80-160 тысяч рублей претендуют 16%, еще 4% - на доход в диапазоне 160-240 тысяч рублей. При этом примечательно, что 56% вовсе не указывают в резюме желаемый заработок. Как объясняют аналитики HeadHunter, отсутствие зарплатных ожиданий в резюме может быть связано с опасением прогадать с уровнем запрашиваемого дохода, а также с неопытностью - молодые соискатели могут просто не знать, сколько они стоят как профессионалы. В целом это нормальная ситуация для начинающих специалистов в любой профессии. Кроме зарплаты, зумерам важны нематериальные бенефиты. Так, 23% соискателей из их числа в ходе исследования заявили, что хотят работать только в удаленном формате, а 21% желают иметь гибкий рабочий график. По востребованности эти преференции опередили даже компенсацию затрат - мобильная связь, питание, проезд, обучение иностранным языкам, спорт и другие (17%), а также ДМС (16%). "Представители этого поколения стали катализаторами изменений на современном рынке труда. Соискатели, выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, обладают навыками и подходами, которые делают их незаменимыми в таких сферах, как информационные технологии и другие инновационные отрасли. Зумеры отличаются высокой адаптивностью к новым инструментам и платформам, что позволяет им легко интегрироваться в динамично меняющуюся рабочую среду", – прокомментировали в BIA Technologies.
https://ria.ru/20250505/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828752008_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e38d981addabbe87ec5f333e1ce944f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, headhunter, it-индустрия, общество, трудоустройство
Технологии, Россия, HeadHunter, IT-индустрия, Общество, трудоустройство
Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование
HeadHunter: каждый третий соискатель в IT-сфере в России родился после 1995 года
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов - в первом квартале 2025 года они разместили около 512 тысяч анкет, говорится в исследовании IT-компании BIA Technologies и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Данные исследования есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter
, в первом квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 миллионов резюме, при этом 34% из них (более 3,3 миллиона) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тысяч)", - сказано в исследовании.
Самыми популярными в IT у зумеров стали профессии программиста/разработчика, дизайнера, аналитика и руководителя проектов. Почти четверть молодых соискателей рассчитывают на зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. На доход в 80-160 тысяч рублей претендуют 16%, еще 4% - на доход в диапазоне 160-240 тысяч рублей. При этом примечательно, что 56% вовсе не указывают в резюме желаемый заработок.
Как объясняют аналитики HeadHunter, отсутствие зарплатных ожиданий в резюме может быть связано с опасением прогадать с уровнем запрашиваемого дохода, а также с неопытностью - молодые соискатели могут просто не знать, сколько они стоят как профессионалы. В целом это нормальная ситуация для начинающих специалистов в любой профессии.
Кроме зарплаты, зумерам важны нематериальные бенефиты. Так, 23% соискателей из их числа в ходе исследования заявили, что хотят работать только в удаленном формате, а 21% желают иметь гибкий рабочий график. По востребованности эти преференции опередили даже компенсацию затрат - мобильная связь, питание, проезд, обучение иностранным языкам, спорт и другие (17%), а также ДМС (16%).
"Представители этого поколения стали катализаторами изменений на современном рынке труда. Соискатели, выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, обладают навыками и подходами, которые делают их незаменимыми в таких сферах, как информационные технологии и другие инновационные отрасли. Зумеры отличаются высокой адаптивностью к новым инструментам и платформам, что позволяет им легко интегрироваться в динамично меняющуюся рабочую среду", – прокомментировали в BIA Technologies.