https://ria.ru/20250505/it-2015125873.html

Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование

Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование - РИА Новости, 05.05.2025

Каждый третий соискатель в IT в России младше 30 лет, показало исследование

Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов - в первом квартале 2025 года они разместили... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:48:00+03:00

2025-05-05T17:48:00+03:00

2025-05-05T18:45:00+03:00

технологии

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headhunter

it-индустрия

общество

трудоустройство

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Каждый третий соискатель в IT-сфере родился после 1995 года и относится к поколению зумеров или постмиллениалов - в первом квартале 2025 года они разместили около 512 тысяч анкет, говорится в исследовании IT-компании BIA Technologies и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Данные исследования есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в первом квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 миллионов резюме, при этом 34% из них (более 3,3 миллиона) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тысяч)", - сказано в исследовании. Самыми популярными в IT у зумеров стали профессии программиста/разработчика, дизайнера, аналитика и руководителя проектов. Почти четверть молодых соискателей рассчитывают на зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. На доход в 80-160 тысяч рублей претендуют 16%, еще 4% - на доход в диапазоне 160-240 тысяч рублей. При этом примечательно, что 56% вовсе не указывают в резюме желаемый заработок. Как объясняют аналитики HeadHunter, отсутствие зарплатных ожиданий в резюме может быть связано с опасением прогадать с уровнем запрашиваемого дохода, а также с неопытностью - молодые соискатели могут просто не знать, сколько они стоят как профессионалы. В целом это нормальная ситуация для начинающих специалистов в любой профессии. Кроме зарплаты, зумерам важны нематериальные бенефиты. Так, 23% соискателей из их числа в ходе исследования заявили, что хотят работать только в удаленном формате, а 21% желают иметь гибкий рабочий график. По востребованности эти преференции опередили даже компенсацию затрат - мобильная связь, питание, проезд, обучение иностранным языкам, спорт и другие (17%), а также ДМС (16%). "Представители этого поколения стали катализаторами изменений на современном рынке труда. Соискатели, выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, обладают навыками и подходами, которые делают их незаменимыми в таких сферах, как информационные технологии и другие инновационные отрасли. Зумеры отличаются высокой адаптивностью к новым инструментам и платформам, что позволяет им легко интегрироваться в динамично меняющуюся рабочую среду", – прокомментировали в BIA Technologies.

https://ria.ru/20250505/bezrabotnye-1599982658.html

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технологии, россия, headhunter, it-индустрия, общество, трудоустройство