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ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны - РИА Новости, 05.05.2025
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00:29 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/istoriya-2014942926.html
ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны
ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны - РИА Новости, 05.05.2025
ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны
ФСБ России опубликовала архивные материалы о подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви на советской территории и помощи украинскими... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:29:00+03:00
2025-05-05T00:29:00+03:00
ссср
украина
россия
роман шухевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
организации украинских националистов* (оун)*
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные материалы о подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви на советской территории и помощи украинскими националистами сразу после Великой Отечественной войны. Сейчас опубликована фотокопия докладной записки министерства государственной безопасности (МГБ) Украинской СССР от 5 июля 1950 года на имя министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова. Как следует из документа, в 1948-1950 годах была вскрыта связь униатских священников с действовавшей подпольно Организацией украинских националистов (ОУН)*, выявлены факты сокрытия бандитов и главарей преступных группировок, финансирования и пропаганды фашистской идеологии. С декабря 1949 года по май 1950-го чекисты арестовали 80 униатских священников, поддерживавших связи с оуновским подпольем и оказывавших помощь бандитам. В частности, "нелегальный викарный епископ" униатской церкви в селе Мшаны Львовской области Николай Хмелевский во время гитлеровской оккупации Украины в 1941-1944 годах являлся членом делегатуры "Украинского центрального комитета" (УЦК) "и проводил активную пособническую деятельность". УЦК являлся общественно-политической организацией украинских коллаборационистов и фактически выступал посредником между немецкими оккупационными властями и населением на занятых гитлеровцами территориях Западной Украины. УЦК участвовал в формировании дивизии СС "Галичина". "После изгнания немецких оккупантов с территории Украины Хмелевский принял активное участие в деятельности ОУН и был непосредственно связан с руководителем оуновского подполья Шухевичем и другими", - говорилось в докладной записке. С Шухевичем и другими главарями оуновского подполья еще "со школьной скамьи находился в дружеских отношениях" кадровый украинский националист, священник из Станиславской (Ивано-Франковской) области Михаил Головацкий. Как отмечалось в докладной записке, Головацкий в одном из куполов церкви в селе Любша Рогатинского района оборудовал укрытие, где одно время прятались лидеры оуновского подполья. Роман Шухевич - украинский националист, военный преступник, еще до начала Великой Отечественной войны был тесно связан с гитлеровскими спецслужбами. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года Шухевич встретил в должности заместителя командира батальона "Нахтигаль" - вооруженного подразделения, созданного германским абвером в составе диверсионного подразделения "Бранденбург 800". Переодевшись в красноармейскую форму, бойцы "Нахтигаля" действовали в тылах Красной Армии – захватывали мосты, нарушали связь, осуществляли диверсии. Впоследствии часть личного состава "Нахтигаля" зачислили в гитлеровский шуцманшафтбатальон-201, который использовался немцами в качестве карателей против белорусских партизан и мирного населения. В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича и весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был уничтожен под Львовом в ходе спецоперации МГБ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ссср, украина, россия, роман шухевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), организации украинских националистов* (оун)*, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
СССР, Украина, Россия, Роман Шухевич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Организации украинских националистов* (ОУН)*, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны

ФСБ: священники униатской церкви на Украине помогали националистам после войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные материалы о подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви на советской территории и помощи украинскими националистами сразу после Великой Отечественной войны.
Сейчас опубликована фотокопия докладной записки министерства государственной безопасности (МГБ) Украинской СССР от 5 июля 1950 года на имя министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова. Как следует из документа, в 1948-1950 годах была вскрыта связь униатских священников с действовавшей подпольно Организацией украинских националистов (ОУН)*, выявлены факты сокрытия бандитов и главарей преступных группировок, финансирования и пропаганды фашистской идеологии. С декабря 1949 года по май 1950-го чекисты арестовали 80 униатских священников, поддерживавших связи с оуновским подпольем и оказывавших помощь бандитам.
Сотрудница архива разбирает папки с документами - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни
1 ноября 2024, 01:20
В частности, "нелегальный викарный епископ" униатской церкви в селе Мшаны Львовской области Николай Хмелевский во время гитлеровской оккупации Украины в 1941-1944 годах являлся членом делегатуры "Украинского центрального комитета" (УЦК) "и проводил активную пособническую деятельность". УЦК являлся общественно-политической организацией украинских коллаборационистов и фактически выступал посредником между немецкими оккупационными властями и населением на занятых гитлеровцами территориях Западной Украины. УЦК участвовал в формировании дивизии СС "Галичина".
"После изгнания немецких оккупантов с территории Украины Хмелевский принял активное участие в деятельности ОУН и был непосредственно связан с руководителем оуновского подполья Шухевичем и другими", - говорилось в докладной записке.
С Шухевичем и другими главарями оуновского подполья еще "со школьной скамьи находился в дружеских отношениях" кадровый украинский националист, священник из Станиславской (Ивано-Франковской) области Михаил Головацкий. Как отмечалось в докладной записке, Головацкий в одном из куполов церкви в селе Любша Рогатинского района оборудовал укрытие, где одно время прятались лидеры оуновского подполья.
Роман Шухевич - украинский националист, военный преступник, еще до начала Великой Отечественной войны был тесно связан с гитлеровскими спецслужбами. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года Шухевич встретил в должности заместителя командира батальона "Нахтигаль" - вооруженного подразделения, созданного германским абвером в составе диверсионного подразделения "Бранденбург 800". Переодевшись в красноармейскую форму, бойцы "Нахтигаля" действовали в тылах Красной Армии – захватывали мосты, нарушали связь, осуществляли диверсии. Впоследствии часть личного состава "Нахтигаля" зачислили в гитлеровский шуцманшафтбатальон-201, который использовался немцами в качестве карателей против белорусских партизан и мирного населения.
В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича и весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был уничтожен под Львовом в ходе спецоперации МГБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
7 сентября 2024, 19:06
 
СССРУкраинаРоссияРоман ШухевичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Организации украинских националистов* (ОУН)*80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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