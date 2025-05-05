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Паводок на реке Ишим приближается к трассе Тюмень — Омск - РИА Новости, 05.05.2025
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11:29 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ishim-2015000847.html
Паводок на реке Ишим приближается к трассе Тюмень — Омск
Паводок на реке Ишим приближается к трассе Тюмень — Омск - РИА Новости, 05.05.2025
Паводок на реке Ишим приближается к трассе Тюмень — Омск
ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Паводок на реке Ишим приближается к Абатскому району Тюменской области, где проходит участок федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:29:00+03:00
2025-05-05T11:29:00+03:00
ишим (река)
тюменская область
россия
александр моор
общество
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ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Паводок на реке Ишим приближается к Абатскому району Тюменской области, где проходит участок федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск, который в половодье прошлого года оказался окруженным с двух сторон водой, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 сантиметров", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Земляные насыпи вдоль федеральной дороги Р-402 Тюмень-Омск у Абатского начали возводить в конце марта, чтобы защитить от затопления единственную дорогу, которая связывает восток и запад России, из-за неблагоприятного прогноза по паводку на реке Ишим. В середине апреля сообщалось, что автодорога защищена от паводка. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 5 мая на гидропосту в Абатском за сутки вода в реке прибыла на 12 сантиметров - до 828 сантиметров над нулем поста (критическая отметка на данном участке - 960 сантиметров). В 2024 году на реке Ишим случился рекордный за всю истории наблюдений паводок (предыдущий был зафиксирован в 2017-м). В Абатском районе уровень воды при критической отметке опасного явления в 960 сантиметров 3 мая поднимался до 1236 сантиметров. Чтобы обеспечить функционирование автомагистрали, соединяющей восток и запад России, с 353-го по 363-й километр трассы в апреле на обочинах были возведены временные дамбы. В пик паводка они защищали ее от затопления, так как вода стояла на метр выше уровня самой трассы. С 24 апреля до 25 мая на данном участке дороги было организовано реверсивное движение, до окончания паводка действовали запреты на проезд тяжеловесного транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн и провоз крупногабаритных грузов.
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РИА Новости
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Кадры из Тюменской области, где поднялся уровень воды в реке Ишим
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за минувшие сутки поднялся на 20 см и на 92 см превысил отметку опасного явления. "Река Ишим продолжает прибывать… уровень составляет 942 см", - сообщил губернатор Моор. Накануне он заявлял, что пик паводка в городе Ишиме и Ишимском районе ожидается в ближайшие дни.
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ишим (река), тюменская область, россия, александр моор, общество
Ишим (река), Тюменская область, Россия, Александр Моор, Общество
Паводок на реке Ишим приближается к трассе Тюмень — Омск

Паводок на реке Ишим приближается к трассе Р-402 Тюмень — Омск

© Сергей Ломовцев/TelegramПодтопленная дорога в Ишиме
Подтопленная дорога в Ишиме - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Сергей Ломовцев/Telegram
Подтопленная дорога в Ишиме. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Паводок на реке Ишим приближается к Абатскому району Тюменской области, где проходит участок федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск, который в половодье прошлого года оказался окруженным с двух сторон водой, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 сантиметров", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Земляные насыпи вдоль федеральной дороги Р-402 Тюмень-Омск у Абатского начали возводить в конце марта, чтобы защитить от затопления единственную дорогу, которая связывает восток и запад России, из-за неблагоприятного прогноза по паводку на реке Ишим. В середине апреля сообщалось, что автодорога защищена от паводка.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 5 мая на гидропосту в Абатском за сутки вода в реке прибыла на 12 сантиметров - до 828 сантиметров над нулем поста (критическая отметка на данном участке - 960 сантиметров).
В 2024 году на реке Ишим случился рекордный за всю истории наблюдений паводок (предыдущий был зафиксирован в 2017-м). В Абатском районе уровень воды при критической отметке опасного явления в 960 сантиметров 3 мая поднимался до 1236 сантиметров. Чтобы обеспечить функционирование автомагистрали, соединяющей восток и запад России, с 353-го по 363-й километр трассы в апреле на обочинах были возведены временные дамбы. В пик паводка они защищали ее от затопления, так как вода стояла на метр выше уровня самой трассы. С 24 апреля до 25 мая на данном участке дороги было организовано реверсивное движение, до окончания паводка действовали запреты на проезд тяжеловесного транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн и провоз крупногабаритных грузов.
Набережная города Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим
15 апреля, 09:43
 
Ишим (река)Тюменская областьРоссияАлександр МоорОбщество
 
 
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