https://ria.ru/20250505/ishim-2014987838.html

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра - РИА Новости, 05.05.2025

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра

Уровень воды в реке в городе Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:31:00+03:00

2025-05-05T10:31:00+03:00

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ишим (река)

ишимский район

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке в городе Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Ишим продолжает прибывать. На гидропосте в районе города за прошедшие сутки вода прибавила 20 сантиметров, уровень составляет 942 сантиметра. Интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась", — написал глава региона.По его словам, из-за паводка напряженная ситуация сложилась в Ишимском районе. Специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим — Сладково, чтобы не допустить ее подтопления.Глава Ишима Федор Шишкин отметил, что подъем воды в реке замедлился, но расслабляться рано — идет укрепление временной насыпи в районе 5-го Южного переулка, так как свежий грунт дает трещины. Патрульные группы сообщают о "слабых" местах, их оперативно устраняют. Пик паводка в Ишиме и Ишимском районе ожидается в ближайшие дни.В 2024 году город пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметра при отметке опасного явления в 850. Предыдущий рекорд был в 2017-м, тогда в пике уровень воды поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировали подъем воды на уровне 2017 года.Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта.

https://ria.ru/20250502/tyumenskaya-2014689589.html

https://ria.ru/20250430/moor-2014454440.html

https://ria.ru/20250320/pavodok-2006293839.html

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

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Кадры из Тюменской области, где поднялся уровень воды в реке Ишим Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за минувшие сутки поднялся на 20 см и на 92 см превысил отметку опасного явления. "Река Ишим продолжает прибывать… уровень составляет 942 см", - сообщил губернатор Моор. Накануне он заявлял, что пик паводка в городе Ишиме и Ишимском районе ожидается в ближайшие дни. 2025-05-05T10:31 true PT1M13S

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ишим (река), ишимский район, тюменская область, александр моор