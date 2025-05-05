https://ria.ru/20250505/intsident-2014959159.html

"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании

"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании - РИА Новости, 05.05.2025

"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании

Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:16:00+03:00

2025-05-05T07:16:00+03:00

2025-05-05T10:41:00+03:00

в мире

россия

испания

португалия

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и Португалии предположил использование Россией некоего секретного электромагнитного оружия."Я ударился пальцем ноги о журнальный столик. Виновата Россия", — сыронизировал Harry Markle."Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия", — считает Truth Hurts."Вздор. Россия, Россия, Россия. Они нам не враги. Именно наше правительство является причиной всех наших проблем" — заявил Sovietsatan."Конечно же, это Россия! Ничего общего с чистым нулевым уровнем выбросов", — отметил MemorySeedRoar."Помните, что Россию тоже обвиняли в отключении света в аэропорту Хитроу, пока не передумали..." — напомнил honisty2."У меня подгорел тост, кажется, Россия взломала мой тостер", — заключил Truthe.Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html

https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html

россия

испания

португалия

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в мире, россия, испания, португалия, отключение электричества в европе