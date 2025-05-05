"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании
© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutЛюди на железнодорожной станции Аточа в Испании во время отключения электроэнергии
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Люди на железнодорожной станции Аточа в Испании во время отключения электроэнергии
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и Португалии предположил использование Россией некоего секретного электромагнитного оружия.
"Я ударился пальцем ноги о журнальный столик. Виновата Россия", — сыронизировал Harry Markle.
"Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия", — считает Truth Hurts.
"Вздор. Россия, Россия, Россия. Они нам не враги. Именно наше правительство является причиной всех наших проблем" — заявил Sovietsatan.
"Конечно же, это Россия! Ничего общего с чистым нулевым уровнем выбросов", — отметил MemorySeedRoar.
"Помните, что Россию тоже обвиняли в отключении света в аэропорту Хитроу, пока не передумали..." — напомнил honisty2.
"У меня подгорел тост, кажется, Россия взломала мой тостер", — заключил Truthe.
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Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.
Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.
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