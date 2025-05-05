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"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании - РИА Новости, 05.05.2025
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07:16 05.05.2025 (обновлено: 10:41 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/intsident-2014959159.html
"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании
"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании - РИА Новости, 05.05.2025
"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании
Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:16:00+03:00
2025-05-05T10:41:00+03:00
в мире
россия
испания
португалия
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и Португалии предположил использование Россией некоего секретного электромагнитного оружия."Я ударился пальцем ноги о журнальный столик. Виновата Россия", — сыронизировал Harry Markle."Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия", — считает Truth Hurts."Вздор. Россия, Россия, Россия. Они нам не враги. Именно наше правительство является причиной всех наших проблем" — заявил Sovietsatan."Конечно же, это Россия! Ничего общего с чистым нулевым уровнем выбросов", — отметил MemorySeedRoar."Помните, что Россию тоже обвиняли в отключении света в аэропорту Хитроу, пока не передумали..." — напомнил honisty2."У меня подгорел тост, кажется, Россия взломала мой тостер", — заключил Truthe.Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html
https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html
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в мире, россия, испания, португалия, отключение электричества в европе
В мире, Россия, Испания, Португалия, Отключение электричества в Европе

"Виновата Россия": в Сети взбесились из-за сообщений об инциденте в Испании

© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutЛюди на железнодорожной станции Аточа в Испании во время отключения электроэнергии
Люди на железнодорожной станции Аточа в Испании во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Люди на железнодорожной станции Аточа в Испании во время отключения электроэнергии
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail обрушились с критикой на публикацию, автор которой в качестве одной из версий причин отключения электричества в Испании и Португалии предположил использование Россией некоего секретного электромагнитного оружия.
"Я ударился пальцем ноги о журнальный столик. Виновата Россия", — сыронизировал Harry Markle.
Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, Северная Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия", — считает Truth Hurts.
"Вздор. Россия, Россия, Россия. Они нам не враги. Именно наше правительство является причиной всех наших проблем" — заявил Sovietsatan.
"Конечно же, это Россия! Ничего общего с чистым нулевым уровнем выбросов", — отметил MemorySeedRoar.
"Помните, что Россию тоже обвиняли в отключении света в аэропорту Хитроу, пока не передумали..." — напомнил honisty2.
"У меня подгорел тост, кажется, Россия взломала мой тостер", — заключил Truthe.
Люди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Испании не менее пяти человек погибли из-за блэкаута
29 апреля, 17:41
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.
Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Как Испания организовала себе блэкаут
1 мая, 08:00
 
В миреРоссияИспанияПортугалияОтключение электричества в Европе
 
 
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