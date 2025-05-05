https://ria.ru/20250505/internet-2015084577.html
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы
Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:47:00+03:00
2025-05-05T15:47:00+03:00
2025-05-05T15:58:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
билайн
мегафон
мтс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813373399_187:0:3828:2048_1920x0_80_0_0_94c373e7defe3ca0b4e02f9fbe6c7cd4.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости."7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014995936.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813373399_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_a307e6c3d987feca172bcee983fe4048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, билайн, мегафон, мтс, технологии
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Билайн, Мегафон, МТС, Технологии
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы
Жителям Москвы приходят предупреждения от РСЧС об ограничениях интернета 7-9 мая