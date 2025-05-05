https://ria.ru/20250505/internet-2015084577.html

Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы

Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы

Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:47:00+03:00

2025-05-05T15:47:00+03:00

2025-05-05T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости."7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014995936.html

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общество, москва, билайн, мегафон, мтс, технологии