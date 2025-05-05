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Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:47 05.05.2025 (обновлено: 15:58 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/internet-2015084577.html
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы
Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:47:00+03:00
2025-05-05T15:58:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
билайн
мегафон
мтс
технологии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости."7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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общество, москва, билайн, мегафон, мтс, технологии
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Билайн, Мегафон, МТС, Технологии
Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы

Жителям Москвы приходят предупреждения от РСЧС об ограничениях интернета 7-9 мая

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушки с мобильными телефонами
Девушки с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Девушки с мобильными телефонами. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости.
"7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.
В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.
Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы
Вчера, 11:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваБилайнМегафонМТСТехнологии
 
 
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