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РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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12:50 05.05.2025 (обновлено: 13:06 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:50:00+03:00
2025-05-05T13:06:00+03:00
общество
технологии
москва
мтс
билайн
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). &quot;Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий&quot;, — говорится в сообщении.Жалобы на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон" начали поступать в понедельник днем. Больше всего жалоб поступило из Москвы.По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.
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общество, технологии, москва, мтс, билайн, мегафон
Общество, Технологии, Москва, МТС, Билайн, Мегафон
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве

РСЧС: сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности 9 мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«

"Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", — говорится в сообщении.

Жалобы на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон" начали поступать в понедельник днем. Больше всего жалоб поступило из Москвы.
По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.
Мужчина в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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