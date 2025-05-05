https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html

РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве

РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве - РИА Новости, 05.05.2025

РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве

Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:50:00+03:00

2025-05-05T12:50:00+03:00

2025-05-05T13:06:00+03:00

общество

технологии

москва

мтс

билайн

мегафон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011026131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3a7de5e5f7d76384a880e159ebb064b.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). "Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", — говорится в сообщении.Жалобы на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон" начали поступать в понедельник днем. Больше всего жалоб поступило из Москвы.По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.

https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, москва, мтс, билайн, мегафон