https://ria.ru/20250505/internet-2015028141.html
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:50:00+03:00
2025-05-05T12:50:00+03:00
2025-05-05T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбои в работе операторов связи в Москве связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). "Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", — говорится в сообщении.Жалобы на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон" начали поступать в понедельник днем. Больше всего жалоб поступило из Москвы.По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.
https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, мтс, билайн, мегафон
Общество, Технологии, Москва, МТС, Билайн, Мегафон
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
РСЧС: сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности 9 мая