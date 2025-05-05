https://ria.ru/20250505/indiya-2015034068.html
Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы
Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы, было отмечено, что День РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:07:00+03:00
2025-05-05T13:07:00+03:00
2025-05-05T13:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы, было отмечено, что День Победы - это общий праздник, сообщает пресс-служба Кремля. "Нарендра Моди поздравил Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы - это общий праздник", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/modi-2015030018.html
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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы
Моди поздравил Путина и россиян с предстоящим 80-летием Победы