https://ria.ru/20250505/indiya-2015034068.html

Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы

Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Моди поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы, было отмечено, что День РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:07:00+03:00

2025-05-05T13:07:00+03:00

2025-05-05T13:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы, было отмечено, что День Победы - это общий праздник, сообщает пресс-служба Кремля. "Нарендра Моди поздравил Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы - это общий праздник", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250505/modi-2015030018.html

индия

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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне