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Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле - РИА Новости, 05.05.2025
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22:35 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html
Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле
Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле - РИА Новости, 05.05.2025
Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило расширить перечень целей для атак в Израиле в ответ на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:35:00+03:00
2025-05-05T22:35:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ходейда (город)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило расширить перечень целей для атак в Израиле в ответ на массированную бомбежку порта Ходейда на западе Йемена, говорится в сообщении министра информации в созданном хуситами правительства Хашема Шарафэддина в социальной сети X. "Нападение израильского врага на порт и цементный завод в Йемене расширяет перечень целей для йеменских вооруженных сил в узурпаторском образовании Израиль", - отметил он. Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что авиация США и Израиля нанесли удары по порту, а также цементному заводу в Ходейде, в результате чего ранения получил 21 человек.
https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html
йемен
израиль
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле

Йеменские хуситы заявили, что могут расширить список целей для атак в Израиле

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило расширить перечень целей для атак в Израиле в ответ на массированную бомбежку порта Ходейда на западе Йемена, говорится в сообщении министра информации в созданном хуситами правительства Хашема Шарафэддина в социальной сети X.
"Нападение израильского врага на порт и цементный завод в Йемене расширяет перечень целей для йеменских вооруженных сил в узурпаторском образовании Израиль", - отметил он.
Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что авиация США и Израиля нанесли удары по порту, а также цементному заводу в Ходейде, в результате чего ранения получил 21 человек.
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В миреЙеменИзраильХодейда (город)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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