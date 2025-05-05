https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html

Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле

Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле - РИА Новости, 05.05.2025

Хуситы пригрозили расширить список целей для атак в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило расширить перечень целей для атак в Израиле в ответ на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:35:00+03:00

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2025-05-05T22:35:00+03:00

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ансар алла

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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило расширить перечень целей для атак в Израиле в ответ на массированную бомбежку порта Ходейда на западе Йемена, говорится в сообщении министра информации в созданном хуситами правительства Хашема Шарафэддина в социальной сети X. "Нападение израильского врага на порт и цементный завод в Йемене расширяет перечень целей для йеменских вооруженных сил в узурпаторском образовании Израиль", - отметил он. Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что авиация США и Израиля нанесли удары по порту, а также цементному заводу в Ходейде, в результате чего ранения получил 21 человек.

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году