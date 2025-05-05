https://ria.ru/20250505/haker-2014993760.html

СМИ: в США взломали приложение, используемое властями

СМИ: в США взломали приложение, используемое властями - РИА Новости, 05.05.2025

СМИ: в США взломали приложение, используемое властями

Информация о пользователях приложения TeleMessage, которым пользуется в том числе правительство США, была похищена неизвестным хакером, сообщает портал 404... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о пользователях приложения TeleMessage, которым пользуется в том числе правительство США, была похищена неизвестным хакером, сообщает портал 404 Media. "Хакер взломал и похитил информацию о клиентах TeleMessage... израильской компании, которая продает модифицированные версии Signal и других мессенджеров правительству США, чтобы у него была возможность архивировать сообщения", - говорится в сообщении портала. По данным портала, эта компания заключила контракты с рядом американских ведомств, например, с госдепартаментом и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Отмечается, что приложение используется для архивирования сообщений высокопоставленных чиновников США, однако хакер не получил к ним доступ. "Материалы, которые затронул взлом, включают данные, связанные с погранично-таможенной службой, криптовалютным гигантом Coinbase и другими финансовыми институтами... Среди данных - содержание сообщений, имена и контактная информация правительственных чиновников", - указано в публикации. 404 Media не знает личность хакера, при этом хакер связался с порталом и заявил, что взлом не потребовал серьезных усилий. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250322/ii-2006704224.html

https://ria.ru/20250428/khakery-2013760162.html

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в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша