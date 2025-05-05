СМИ: в США взломали приложение, используемое властями
404 Media: хакер похитил данные о пользователях приложения TeleMessage
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о пользователях приложения TeleMessage, которым пользуется в том числе правительство США, была похищена неизвестным хакером, сообщает портал 404 Media.
"Хакер взломал и похитил информацию о клиентах TeleMessage... израильской компании, которая продает модифицированные версии Signal и других мессенджеров правительству США, чтобы у него была возможность архивировать сообщения", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, эта компания заключила контракты с рядом американских ведомств, например, с госдепартаментом и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Отмечается, что приложение используется для архивирования сообщений высокопоставленных чиновников США, однако хакер не получил к ним доступ.
"Материалы, которые затронул взлом, включают данные, связанные с погранично-таможенной службой, криптовалютным гигантом Coinbase и другими финансовыми институтами... Среди данных - содержание сообщений, имена и контактная информация правительственных чиновников", - указано в публикации.
404 Media не знает личность хакера, при этом хакер связался с порталом и заявил, что взлом не потребовал серьезных усилий.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.