Рейтинг@Mail.ru
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:33 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2025
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи
Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:33:00+03:00
2025-05-05T16:33:00+03:00
надежные люди
орловская область
андрей клычков
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015099651_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_6ebb10d55db5a5a3be77e5b4de204b92.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы открыли в январе большим гуманитарным конвоем на передовую – сегодня мы продолжаем эту жизненно необходимую работу. Автомобили, мотоциклы, стройматериалы, оборудование – все, что требуется для выполнения боевых задач. Единый орловский тыл с начала СВО собрал и отправил на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Клычков поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей области, предпринимателей, общественные организации, органы власти и муниципалитеты.
https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015099651_50:0:851:601_1920x0_80_0_0_8e23954a7b29691e347860b75363d42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, андрей клычков, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Гуманитарная помощь
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи

Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба губернатора Орловской областиГуманитарный груз, отправленный из Орловской области бойцам спецоперации
Гуманитарный груз, отправленный из Орловской области бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Орловской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы открыли в январе большим гуманитарным конвоем на передовую – сегодня мы продолжаем эту жизненно необходимую работу. Автомобили, мотоциклы, стройматериалы, оборудование – все, что требуется для выполнения боевых задач. Единый орловский тыл с начала СВО собрал и отправил на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Клычков поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей области, предпринимателей, общественные организации, органы власти и муниципалитеты.
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для прифронтового госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Прифронтовой госпиталь получил помощь из Орловской области
3 апреля, 11:56
 
Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала