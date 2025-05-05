https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html

Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи

Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2025

Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи

Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:33:00+03:00

2025-05-05T16:33:00+03:00

2025-05-05T16:33:00+03:00

надежные люди

орловская область

андрей клычков

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы открыли в январе большим гуманитарным конвоем на передовую – сегодня мы продолжаем эту жизненно необходимую работу. Автомобили, мотоциклы, стройматериалы, оборудование – все, что требуется для выполнения боевых задач. Единый орловский тыл с начала СВО собрал и отправил на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Клычков поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей области, предпринимателей, общественные организации, органы власти и муниципалитеты.

https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, андрей клычков, гуманитарная помощь