https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.05.2025
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи
Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:33:00+03:00
2025-05-05T16:33:00+03:00
2025-05-05T16:33:00+03:00
надежные люди
орловская область
андрей клычков
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы открыли в январе большим гуманитарным конвоем на передовую – сегодня мы продолжаем эту жизненно необходимую работу. Автомобили, мотоциклы, стройматериалы, оборудование – все, что требуется для выполнения боевых задач. Единый орловский тыл с начала СВО собрал и отправил на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Клычков поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей области, предпринимателей, общественные организации, органы власти и муниципалитеты.
https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Гуманитарная помощь
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гумпомощи
Орловская область направила на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Орловская область направила на фронт свыше 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы открыли в январе большим гуманитарным конвоем на передовую – сегодня мы продолжаем эту жизненно необходимую работу. Автомобили, мотоциклы, стройматериалы, оборудование – все, что требуется для выполнения боевых задач. Единый орловский тыл с начала СВО собрал и отправил на фронт более 6,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Клычков поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей области, предпринимателей, общественные организации, органы власти и муниципалитеты.