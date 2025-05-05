https://ria.ru/20250505/grin-2014986170.html

В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 05.05.2025

В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

Сделка по ресурсам с Украиной приведет США к бесконечным расходам, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети... РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сделка по ресурсам с Украиной приведет США к бесконечным расходам, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X. "Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — говорится в публикации. Грин добавила, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать прямо у себя дома, создавая рабочие места, но федеральное правительство должно разрешить это. На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014883825.html

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сша, украина, дональд трамп, конгресс сша, в мире