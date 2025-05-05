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В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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10:22 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/grin-2014986170.html
В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине
В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 05.05.2025
В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине
Сделка по ресурсам с Украиной приведет США к бесконечным расходам, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети... РИА Новости, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сделка по ресурсам с Украиной приведет США к бесконечным расходам, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X. "Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — говорится в публикации. Грин добавила, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать прямо у себя дома, создавая рабочие места, но федеральное правительство должно разрешить это. На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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сша, украина, дональд трамп, конгресс сша, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Конгресс США, В мире
В конгрессе США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

Конгрессвумен Грин: сделка по ресурсам приведет США к бесконечным расходам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сделка по ресурсам с Украиной приведет США к бесконечным расходам, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

"Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — говорится в публикации.
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Грин добавила, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать прямо у себя дома, создавая рабочие места, но федеральное правительство должно разрешить это.

На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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