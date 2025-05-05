Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014997689.html
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым - РИА Новости, 05.05.2025
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:15:00+03:00
2025-05-05T11:15:00+03:00
москва
россия
киев
владимир зеленский
михаил шеремет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014324254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8994c664e1e2b40e2192313dcb907744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все содеянные преступления. "Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - сказал Шеремет РИА Новости, комментируя угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве. По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера". Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2014964089.html
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014974762.html
москва
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014324254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8812ae88b1d7821b74c14de14a558def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, киев, владимир зеленский, михаил шеремет, в мире
Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского не мнить себя неприкасаемым

© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все содеянные преступления.
"Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - сказал Шеремет РИА Новости, комментируя угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
Вчера, 08:25
По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Госдуме назвали картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом
Вчера, 09:34
 
МоскваРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала