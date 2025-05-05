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В Госдуме назвали картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом
В Госдуме назвали картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом - РИА Новости, 05.05.2025
В Госдуме назвали картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским с горящим Кремлем психозом. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским с горящим Кремлем психозом. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль. "Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра. Агонизирующий киевский режим вначале отверг перемирие ко Дню Победы, затем стал обещать устроить теракты 9 мая на Красной площади и угрожать безопасности лидеров государств, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Москву", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, картинка горящего Кремля в стиле компьютерной игры Minecraft в очередной раз доказывает, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось ничего святого. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали Зеленского после его слов о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014766003.html
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Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Андрей Ермак, В мире, Госдума РФ
В Госдуме назвали картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом
Депутат Госдумы Ивлев назвал картинку Зеленского с горящим Кремлем психозом