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В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов
В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов - РИА Новости, 05.05.2025
В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов
Водители общественного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и сотрудники коммунальных служб в Горловке в ДНР получат детекторы, помогающие... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:06:00+03:00
2025-05-05T11:06:00+03:00
2025-05-05T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водители общественного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и сотрудники коммунальных служб в Горловке в ДНР получат детекторы, помогающие определять находящиеся поблизости украинские беспилотники, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Россия 24". В настоящее время город находится недалеко от линии фронта и регулярно подвергается обстрелам, в том числе с беспилотных летательных аппаратов. "И водители (общественных) автотранспортных средств получат (детекторы дронов - ред.), и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники "Донбассгаза", и управляющие компании. Постараемся и медикам выдать, потому что они тоже выполняют работы, сопряженные с риском для жизни", - сказал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250505/dnr-2014957148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, безопасность
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В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов
Мэр Приходько: водители автобусов и скорых в Горловке получат детекторы дронов