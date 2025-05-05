https://ria.ru/20250505/gorlovka-2014996093.html

В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов

В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов - РИА Новости, 05.05.2025

В Горловке водители автобусов и скорых получат детекторы дронов

Водители общественного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и сотрудники коммунальных служб в Горловке в ДНР получат детекторы, помогающие... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:06:00+03:00

2025-05-05T11:06:00+03:00

2025-05-05T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водители общественного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и сотрудники коммунальных служб в Горловке в ДНР получат детекторы, помогающие определять находящиеся поблизости украинские беспилотники, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Россия 24". В настоящее время город находится недалеко от линии фронта и регулярно подвергается обстрелам, в том числе с беспилотных летательных аппаратов. "И водители (общественных) автотранспортных средств получат (детекторы дронов - ред.), и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники "Донбассгаза", и управляющие компании. Постараемся и медикам выдать, потому что они тоже выполняют работы, сопряженные с риском для жизни", - сказал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250505/dnr-2014957148.html

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донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, безопасность