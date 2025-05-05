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Правительство Германии изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
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21:04 05.05.2025 (обновлено: 21:05 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/germaniya-2015159211.html
Правительство Германии изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской
Правительство Германии изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
Правительство Германии изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской
Новое правительство Германии изучит решение федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ)... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:04:00+03:00
2025-05-05T21:05:00+03:00
в мире
германия
карлсруэ
саксония
фридрих мерц
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новое правительство Германии изучит решение федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской, заявил Фридрих Мерц, который уже во вторник может стать новым канцлером ФРГ. Ранее в понедельник АдГ подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны. "Задачей следующего федерального правительства будет тщательная оценка этого доклада федерального ведомства по охране конституции", - сказал Мерц после заседания фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его слова приводит журнал Spiegel. В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
https://ria.ru/20250503/frg-2014818938.html
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в мире, германия, карлсруэ, саксония, фридрих мерц, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Карлсруэ, Саксония, Фридрих Мерц, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Правительство Германии изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской

Мерц: новое правительство изучит решение о признании АдГ правоэкстремистской

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новое правительство Германии изучит решение федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской, заявил Фридрих Мерц, который уже во вторник может стать новым канцлером ФРГ.
Ранее в понедельник АдГ подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
"Задачей следующего федерального правительства будет тщательная оценка этого доклада федерального ведомства по охране конституции", - сказал Мерц после заседания фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его слова приводит журнал Spiegel.
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской
3 мая, 22:33
 
В миреГерманияКарлсруэСаксонияФридрих МерцТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
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