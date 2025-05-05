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СДПГ представит свои кандидатуры на министерские посты - РИА Новости, 05.05.2025
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01:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/germaniya-2014945520.html
СДПГ представит свои кандидатуры на министерские посты
СДПГ представит свои кандидатуры на министерские посты - РИА Новости, 05.05.2025
СДПГ представит свои кандидатуры на министерские посты
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в понедельник представит свои кандидатуры на министерские посты в новом правительстве ФРГ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:06:00+03:00
2025-05-05T01:06:00+03:00
в мире
германия
саксония
борис писториус
свен шульце
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в понедельник представит свои кандидатуры на министерские посты в новом правительстве ФРГ. В прошлую среду СДПГ официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), устранив тем самым последнее препятствие к формированию нового правительства страны. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш подтвердил, что лидер социал-демократов Ларс Клингбайль займет в новом правительстве посты вице-канцлера и министра финансов. СДПГ, согласно коалиционному договору, могут выдвинуть своих кандидатов на должности министров финансов, обороны, труда и социальных вопросов, юстиции, окружающей среды и защиты климата, жилья и строительства, экономического сотрудничества и развития. Как ожидается, министр обороны ФРГ социал-демократ Борис Писториус, который по-прежнему остается самым популярным политиком Германии, сохранит за собой этот пост. Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце также может остаться на своем посту. Однако в немецких СМИ также обсуждается, что претендовать на эту должность может и сопредседатель Социал-демократической партии Саския Эскен. Бывший председатель парламента Бербель Бас может возглавить министерство труда и социальных вопросов. Кроме нее, на это место могут претендовать Саския Эскен или министр по социальным вопросам федеральной земли Саксония Петра Кёппинг. Министерство юстиции может возглавить политик Соня Айхведе, министерство окружающей среды и защиты климата - Маттиас Мирш или политики Верена Хуберц и Катя Маст. Министром жилья и строительства может стать депутат Карстен Шнайдер. Также открытым остается вопрос, кто займет пост главы фракции СДПГ в бундестаге. До недавнего времени эту должность занимал Ларс Клингбайль. Согласно информации, курсирующей в немецких СМИ, претендовать на этот пост может Бербель Бас. Ранее коалиционное соглашение уже одобрили ХДС и ХСС. Более того, обе партии уже представили список кандидатур на министерские посты. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250415/adg-2011380817.html
https://ria.ru/20250420/insa-2012366213.html
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в мире, германия, саксония, борис писториус, свен шульце, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Саксония, Борис Писториус, Свен Шульце, ХДС/ХСС, Левая (партия)
СДПГ представит свои кандидатуры на министерские посты

СДПГ представит кандидатуры на министерские посты в новом правительстве Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в понедельник представит свои кандидатуры на министерские посты в новом правительстве ФРГ.
В прошлую среду СДПГ официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), устранив тем самым последнее препятствие к формированию нового правительства страны. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш подтвердил, что лидер социал-демократов Ларс Клингбайль займет в новом правительстве посты вице-канцлера и министра финансов.
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СДПГ, согласно коалиционному договору, могут выдвинуть своих кандидатов на должности министров финансов, обороны, труда и социальных вопросов, юстиции, окружающей среды и защиты климата, жилья и строительства, экономического сотрудничества и развития.
Как ожидается, министр обороны ФРГ социал-демократ Борис Писториус, который по-прежнему остается самым популярным политиком Германии, сохранит за собой этот пост.
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце также может остаться на своем посту. Однако в немецких СМИ также обсуждается, что претендовать на эту должность может и сопредседатель Социал-демократической партии Саския Эскен.
Бывший председатель парламента Бербель Бас может возглавить министерство труда и социальных вопросов. Кроме нее, на это место могут претендовать Саския Эскен или министр по социальным вопросам федеральной земли Саксония Петра Кёппинг.
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20 апреля, 11:20
Министерство юстиции может возглавить политик Соня Айхведе, министерство окружающей среды и защиты климата - Маттиас Мирш или политики Верена Хуберц и Катя Маст. Министром жилья и строительства может стать депутат Карстен Шнайдер.
Также открытым остается вопрос, кто займет пост главы фракции СДПГ в бундестаге. До недавнего времени эту должность занимал Ларс Клингбайль. Согласно информации, курсирующей в немецких СМИ, претендовать на этот пост может Бербель Бас.
Ранее коалиционное соглашение уже одобрили ХДС и ХСС. Более того, обе партии уже представили список кандидатур на министерские посты.
В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии
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В миреГерманияСаксонияБорис ПисториусСвен ШульцеХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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