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БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске
БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске - РИА Новости, 05.05.2025
БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске
Министерство обороны РФ показало кадры удара БПЛА "Герань-2", в результате которого были поражены склады с боеприпасами и пункт временной дислокации бригады ВСУ РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:18:00+03:00
2025-05-05T11:18:00+03:00
2025-05-05T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры удара БПЛА "Герань-2", в результате которого были поражены склады с боеприпасами и пункт временной дислокации бригады ВСУ в Краматорске в ДНР. На кадрах, опубликованных военным ведомством, беспилотники "Герань-2" поражают склады с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Со средств объективного контроля с воздуха видны взрывы после удара БПЛА "Герань-2".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Уничтожение склада боеприпасов и ПВД бригады ВСУ
Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» уничтожили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую 81-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации подразделения 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.
2025-05-05T11:18
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РИА Новости
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краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске
МО РФ показало кадры удара БПЛА "Герань-2" по складам и ПВД ВСУ в Краматорске