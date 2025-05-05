https://ria.ru/20250505/geran-2014998534.html

БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске

БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске - РИА Новости, 05.05.2025

БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске

Министерство обороны РФ показало кадры удара БПЛА "Герань-2", в результате которого были поражены склады с боеприпасами и пункт временной дислокации бригады ВСУ РИА Новости, 05.05.2025

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специальная военная операция на украине

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры удара БПЛА "Герань-2", в результате которого были поражены склады с боеприпасами и пункт временной дислокации бригады ВСУ в Краматорске в ДНР. На кадрах, опубликованных военным ведомством, беспилотники "Герань-2" поражают склады с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Со средств объективного контроля с воздуха видны взрывы после удара БПЛА "Герань-2".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада боеприпасов и ПВД бригады ВСУ Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» уничтожили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую 81-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации подразделения 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. 2025-05-05T11:18 true PT0M36S

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Ольга Фомченкова

краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность