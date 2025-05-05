https://ria.ru/20250505/gendirektor-2015067679.html

В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив"

В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив" - РИА Новости, 05.05.2025

В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив"

Арестован гендиректор фирмы "Креатив" Иван Дмитриев, похитившей 650 миллионов рублей на оборонных контрактах в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:38:00+03:00

2025-05-05T14:38:00+03:00

2025-05-05T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Арестован гендиректор фирмы "Креатив" Иван Дмитриев, похитившей 650 миллионов рублей на оборонных контрактах в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева. Дмитриев подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункты "а", "б" части 2 статьи 201.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2019 году ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на сумму более 900 миллионов рублей. Подчеркивается, что контролировать исполнение контрактов должен был Дмитриев.Отмечается, что в 2019-2020 годы ООО "Креатив" строительные работы в полном объеме не выполнило, выплаченными в качестве аванса 650 миллионами рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он арестован."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество Дмитриева наложен арест на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html

https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, россия