https://ria.ru/20250505/gendirektor-2015067679.html
В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив"
В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив" - РИА Новости, 05.05.2025
В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив"
Арестован гендиректор фирмы "Креатив" Иван Дмитриев, похитившей 650 миллионов рублей на оборонных контрактах в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:38:00+03:00
2025-05-05T14:38:00+03:00
2025-05-05T14:41:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Арестован гендиректор фирмы "Креатив" Иван Дмитриев, похитившей 650 миллионов рублей на оборонных контрактах в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева. Дмитриев подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункты "а", "б" части 2 статьи 201.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2019 году ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на сумму более 900 миллионов рублей. Подчеркивается, что контролировать исполнение контрактов должен был Дмитриев.Отмечается, что в 2019-2020 годы ООО "Креатив" строительные работы в полном объеме не выполнило, выплаченными в качестве аванса 650 миллионами рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он арестован."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество Дмитриева наложен арест на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html
https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Хабаровский край, Россия
В Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив"
СК: в Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы "Креатив" Дмитриева