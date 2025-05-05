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В ГД внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств - РИА Новости, 05.05.2025
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12:41 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/gd-2015024903.html
В ГД внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств
В ГД внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств - РИА Новости, 05.05.2025
В ГД внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:41:00+03:00
2025-05-05T12:41:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака "движение запрещено" для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака "движение запрещено" в цветном или черно-белом изображении", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", а также сроках их нахождения в организме человека. "Разработка указанного законопроекта обусловлена парадоксальной ситуацией, в результате которой к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством (тс) водителем, находящимся в состоянии опьянения…) в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления ТС", - говорится в пояснительной записке. Уточняется, что к таким лекарствам могут относиться: "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", которые содержат в своем составе "Фенобарбитал", а также препараты "Солпадеин", "НурофенПлюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" - они содержат в своем составе "Кодеин". Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ" вещество "Фенобарбитал" относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество "Кодеин" относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе. "Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ", - подчеркивается в документе. Таким образом, введение в инструкцию по применению лекарств, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания водителя, запрещающего дорожного знака "движение запрещено", а также дополнительной информации о наличии в лекарственном препарате наркотических или психотропных веществ и периоде их нахождения в организме человека, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата, заключает автор. -0-
https://ria.ru/20250223/lekarstva-2001068681.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств

В Госдуму внесли проект о знаке "движение запрещено" в инструкции для лекарств

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака "движение запрещено" для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака "движение запрещено" в цветном или черно-белом изображении", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", а также сроках их нахождения в организме человека.
"Разработка указанного законопроекта обусловлена парадоксальной ситуацией, в результате которой к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством (тс) водителем, находящимся в состоянии опьянения…) в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления ТС", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что к таким лекарствам могут относиться: "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", которые содержат в своем составе "Фенобарбитал", а также препараты "Солпадеин", "НурофенПлюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" - они содержат в своем составе "Кодеин".
Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ" вещество "Фенобарбитал" относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество "Кодеин" относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе.
"Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ", - подчеркивается в документе.
Таким образом, введение в инструкцию по применению лекарств, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания водителя, запрещающего дорожного знака "движение запрещено", а также дополнительной информации о наличии в лекарственном препарате наркотических или психотропных веществ и периоде их нахождения в организме человека, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата, заключает автор. -0-
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