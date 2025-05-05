https://ria.ru/20250505/gaza-2014983847.html
Правительство Израиля одобрило план расширения операции в Газе
Правительство Израиля одобрило план расширения операции в Газе - РИА Новости, 05.05.2025
Правительство Израиля одобрило план расширения операции в Газе
Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:08:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам, сообщил советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале."Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации (палестинского движения - ред.) ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников", - сообщил Гендельман.По его данным, план включает захват и удержание территорий в Газе; перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности; лишение ХАМАСа доступа к гуманитарной помощи; массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов."Это реалистичный и эффективный план, который позволяет достичь двух главных целей — победить ХАМАС и вернуть наших заложников", - привел советник канцелярии заявление премьера, сделанное в ходе заседания кабинета.Премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул на заседании, что в отличие от прежних операций "речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля".
https://ria.ru/20250505/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
Правительство Израиля одобрило план расширения операции в Газе
Правительство Израиля одобрил расширение операции в Газе с захватом территорий
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости.
Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам, сообщил советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале
.
"Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации (палестинского движения - ред.) ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников", - сообщил Гендельман.
По его данным, план включает захват и удержание территорий в Газе; перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности; лишение ХАМАСа доступа к гуманитарной помощи; массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов.
"Это реалистичный и эффективный план, который позволяет достичь двух главных целей — победить ХАМАС и вернуть наших заложников", - привел советник канцелярии заявление премьера, сделанное в ходе заседания кабинета.
Премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул на заседании, что в отличие от прежних операций "речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля".