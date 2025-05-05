https://ria.ru/20250505/gaz-2015045747.html

Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая

Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая - РИА Новости, 05.05.2025

Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая

Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:40:00+03:00

2025-05-05T13:40:00+03:00

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еврокомиссия

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер."Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.

https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html

брюссель

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еврокомиссия, брюссель