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Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая - РИА Новости, 05.05.2025
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая
Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:40:00+03:00
2025-05-05T13:40:00+03:00
2025-05-05T13:48:00+03:00
еврокомиссия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер."Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.
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еврокомиссия, брюссель
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая
ЕК представит план по полному отказу от российских энергоресурсов 6 мая