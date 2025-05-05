Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 05.05.2025 (обновлено: 13:48 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/gaz-2015045747.html
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая - РИА Новости, 05.05.2025
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая
Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:40:00+03:00
2025-05-05T13:48:00+03:00
еврокомиссия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер."Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.
https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, брюссель
Еврокомиссия, Брюссель
Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа шестого мая

ЕК представит план по полному отказу от российских энергоресурсов 6 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
"Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Польше нашли замену российскому газу
29 апреля, 15:44
 
ЕврокомиссияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала