https://ria.ru/20250505/garazh-2014739521.html

Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах

Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах - РИА Новости, 05.05.2025

Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах

Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:15:00+03:00

2025-05-05T03:15:00+03:00

2025-05-05T03:15:00+03:00

елена кудерко

общество

авто

штрафы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929017903_0:5:800:455_1920x0_80_0_0_c82dfd8506ce33742b6aa12853906f44.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой ответственности, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, неисправный автомобиль с подтекающими жидкостями в гараже стоять не должен."Сначала — ремонт, потом — стоянка", — предупреждает юрист.Также в гараже нельзя прогревать двигатель паяльной лампой и проводить ремонтные работы с открытым огнем, мыть детали бензином и курить. Под запретом хранение в гараже старой мебели, ветоши, дров и прочих горючих материалов. В большинстве случаев нельзя держать там бензин и масло, а в случае разлива горючих жидкостей их надо засыпать песком и утилизировать. Нарушение правил противопожарной безопасности чревато штрафом в размере 5-15 тысяч рублей, заключила Кудерко.

https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html

https://ria.ru/20250424/shtraf-2013077699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена кудерко, общество, авто, штрафы, россия