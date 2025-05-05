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Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах - РИА Новости, 05.05.2025
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03:15 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/garazh-2014739521.html
Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах
Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах - РИА Новости, 05.05.2025
Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах
Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:15:00+03:00
2025-05-05T03:15:00+03:00
елена кудерко
общество
авто
штрафы
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой ответственности, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, неисправный автомобиль с подтекающими жидкостями в гараже стоять не должен."Сначала — ремонт, потом — стоянка", — предупреждает юрист.Также в гараже нельзя прогревать двигатель паяльной лампой и проводить ремонтные работы с открытым огнем, мыть детали бензином и курить. Под запретом хранение в гараже старой мебели, ветоши, дров и прочих горючих материалов. В большинстве случаев нельзя держать там бензин и масло, а в случае разлива горючих жидкостей их надо засыпать песком и утилизировать. Нарушение правил противопожарной безопасности чревато штрафом в размере 5-15 тысяч рублей, заключила Кудерко.
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елена кудерко, общество, авто, штрафы, россия
Елена Кудерко, Общество, Авто, Штрафы, Россия
Адвокат объяснила автовладельцам, что нельзя хранить в гаражах

Адвокат Кудерко: в гараже нельзя оставлять автомобиль с подтекающими жидкостями

Гараж
Гараж - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Гараж. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Многие россияне используют гараж, как склад необходимых вещей, но в законе есть ряд запретов на использование помещения — ведь это территория особой ответственности, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, неисправный автомобиль с подтекающими жидкостями в гараже стоять не должен.
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"Сначала — ремонт, потом — стоянка", — предупреждает юрист.
Также в гараже нельзя прогревать двигатель паяльной лампой и проводить ремонтные работы с открытым огнем, мыть детали бензином и курить. Под запретом хранение в гараже старой мебели, ветоши, дров и прочих горючих материалов. В большинстве случаев нельзя держать там бензин и масло, а в случае разлива горючих жидкостей их надо засыпать песком и утилизировать. Нарушение правил противопожарной безопасности чревато штрафом в размере 5-15 тысяч рублей, заключила Кудерко.
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