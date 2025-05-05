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В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам - РИА Новости, 05.05.2025
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09:47 05.05.2025 (обновлено: 09:50 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html
В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам
В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам - РИА Новости, 05.05.2025
В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам
Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации", - говорится в релизе.Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу SIM-боксов."Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации", - отмечается в релизе.По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы."Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин Российской Федерации 1993 года рождения - объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963652886.html
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россия, оаэ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, общество
Россия, ОАЭ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Общество
В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам

В 3 российских регионах задержали 10 человек, обеспечивающих работу мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации", - говорится в релизе.
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Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу SIM-боксов.
"Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации", - отмечается в релизе.
По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы.
"Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин Российской Федерации 1993 года рождения - объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.
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