В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам
В 3 российских регионах задержали 10 человек, обеспечивающих работу мошенников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации", - говорится в релизе.
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Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу SIM-боксов.
"Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации", - отмечается в релизе.
По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы.
"Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин Российской Федерации 1993 года рождения - объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.