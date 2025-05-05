https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html

В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам

В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам - РИА Новости, 05.05.2025

В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам

Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:47:00+03:00

2025-05-05T09:47:00+03:00

2025-05-05T09:50:00+03:00

россия

оаэ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации", - говорится в релизе.Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу SIM-боксов."Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации", - отмечается в релизе.По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы."Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин Российской Федерации 1993 года рождения - объявлен в международный розыск", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963652886.html

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html

россия

оаэ

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оаэ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, общество