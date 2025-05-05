https://ria.ru/20250505/fsb--2014985406.html

ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников

ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников - РИА Новости, 05.05.2025

ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников

ФСБ показала видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших ложные сообщения об угрозе терактов. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших ложные сообщения об угрозе терактов. По информации ФСБ, силовики задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 россиян – они обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали людей, в том числе с сообщениями о ложной террористической угрозе. Отмечается, что такие сим-боксы спецслужбами Украины могут использоваться для организации терактов в России. По данным ФСБ, скрывающийся в ОАЭ организатор преступного сообщества – гражданин России – объявлен в международный розыск. На видео показаны изъятые сим-боксы, перевозившиеся в том числе в курьерской сумке. Также демонстрируются кадры задержания нескольких человек. Один из задержанных рассказал, что ему предложили "хорошо заработать". "Я знал, что речь идет про колл-центр", - сказал он.

https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011250736.html

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

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Задержание членов банды, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров ФСБ показало видео задержания членов банды, способствовавших работе мошеннических колл-центров, которые рассылали ложные сообщения об угрозе терактов. 2025-05-05T10:19 true PT1M26S

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москва, владимирская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество