https://ria.ru/20250505/fsb--2014985406.html
ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников
ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников - РИА Новости, 05.05.2025
ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников
ФСБ показала видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших ложные сообщения об угрозе терактов. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:19:00+03:00
2025-05-05T10:19:00+03:00
2025-05-05T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших ложные сообщения об угрозе терактов. По информации ФСБ, силовики задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 россиян – они обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали людей, в том числе с сообщениями о ложной террористической угрозе. Отмечается, что такие сим-боксы спецслужбами Украины могут использоваться для организации терактов в России. По данным ФСБ, скрывающийся в ОАЭ организатор преступного сообщества – гражданин России – объявлен в международный розыск. На видео показаны изъятые сим-боксы, перевозившиеся в том числе в курьерской сумке. Также демонстрируются кадры задержания нескольких человек. Один из задержанных рассказал, что ему предложили "хорошо заработать". "Я знал, что речь идет про колл-центр", - сказал он.
https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011250736.html
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Задержание членов банды, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров
ФСБ показало видео задержания членов банды, способствовавших работе мошеннических колл-центров, которые рассылали ложные сообщения об угрозе терактов.
2025-05-05T10:19
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москва, владимирская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Москва, Владимирская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников
ФСБ показала кадры задержания лиц, обеспечивавших работу мошеннических центров