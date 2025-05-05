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В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
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14:07 05.05.2025 (обновлено: 14:48 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/frg-2015052687.html
В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской
В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской
Кабмин ФРГ решительно отвергает критику госсекретаря США Марка Рубио в связи с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:07:00+03:00
2025-05-05T14:48:00+03:00
в мире
германия
сша
берлин (город)
марко рубио
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Кабмин ФРГ решительно отвергает критику госсекретаря США Марка Рубио в связи с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией на территории всей страны, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер. Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин сменить политический курс. "Мы решительно отвергаем заявления, сделанные госсекретарем США. И я могу еще раз заявить здесь, что содержащиеся в нем инсинуации лишены реальной основы. Перед федеральным ведомством по охране конституции стоит законная задача защищать демократию и правовое государство от экстремистов и врагов конституции", - сказал Фишер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ. Он отметил, что федеральное ведомство по охране конституции действует независимо и никакого политического влияния в связи с заключением ведомства о признании АдГ правоэкстремистской партией на территории всей страны не оказывалось. Фишер добавил, что оценки и действия могут быть рассмотрены независимыми судами. По словам представителя министерства внутренних дел, заключение относится к "внутренней классификации ведомства по охране конституции и как таковое причисляется к секретным документам". "Независимо от того, что, помимо прочего, использовались открытые сведения или общедоступные источники, это заключение содержит оценки федерального ведомства по охране конституции, и поэтому общее заключение позволяет сделать выводы относительно работы этой разведывательной службы", - заявил на брифинге представитель МВД Ларс Хармсен, отметив, что в связи с этим публикация документа не предусмотрена и не возможна.При этом он рассказал, что в пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер проинформировала о заключении федерального ведомства по охране конституции вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ее возможного преемника Александра Добриндта, а также обменялась с ними мнениями по этому поводу."Альтернатива для Германии" подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны, сообщило в понедельник издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии. В пятницу, 2 мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/rubio-2014711706.html
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в мире, германия, сша, берлин (город), марко рубио, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, США, Берлин (город), Марко Рубио, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
В ФРГ ответили на критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской

Правительство ФРГ отвергло критику Рубио после признания АдГ правоэкстремистской

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Кабмин ФРГ решительно отвергает критику госсекретаря США Марка Рубио в связи с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией на территории всей страны, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал признание немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Рубио призвал Германию сменить политический курс
2 мая, 20:26
"Мы решительно отвергаем заявления, сделанные госсекретарем США. И я могу еще раз заявить здесь, что содержащиеся в нем инсинуации лишены реальной основы. Перед федеральным ведомством по охране конституции стоит законная задача защищать демократию и правовое государство от экстремистов и врагов конституции", - сказал Фишер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
Он отметил, что федеральное ведомство по охране конституции действует независимо и никакого политического влияния в связи с заключением ведомства о признании АдГ правоэкстремистской партией на территории всей страны не оказывалось. Фишер добавил, что оценки и действия могут быть рассмотрены независимыми судами.
По словам представителя министерства внутренних дел, заключение относится к "внутренней классификации ведомства по охране конституции и как таковое причисляется к секретным документам". "Независимо от того, что, помимо прочего, использовались открытые сведения или общедоступные источники, это заключение содержит оценки федерального ведомства по охране конституции, и поэтому общее заключение позволяет сделать выводы относительно работы этой разведывательной службы", - заявил на брифинге представитель МВД Ларс Хармсен, отметив, что в связи с этим публикация документа не предусмотрена и не возможна.
При этом он рассказал, что в пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер проинформировала о заключении федерального ведомства по охране конституции вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ее возможного преемника Александра Добриндта, а также обменялась с ними мнениями по этому поводу.
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
МИД Германии ответил на критику со стороны Рубио
3 мая, 00:56
"Альтернатива для Германии" подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны, сообщило в понедельник издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии.
В пятницу, 2 мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Bild: глава МВД Германии хотела добиться признания АдГ экстремистской
3 мая, 22:33
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Марко РубиоТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
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