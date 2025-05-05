https://ria.ru/20250505/film-2015073748.html
На Первом канале покажут документальный фильм о мае 1945 года
На Первом канале покажут документальный фильм о мае 1945 года - РИА Новости, 05.05.2025
На Первом канале покажут документальный фильм о мае 1945 года
Премьера документального фильма о мае 1945 года "Весна Победы" состоится на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:07:00+03:00
2025-05-05T15:07:00+03:00
2025-05-05T15:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вячеслав никонов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьера документального фильма о мае 1945 года "Весна Победы" состоится на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала. Автором совместного проекта Первого канала и Российского государственного архива кинофотофонодокументов стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. "Премьера "Весна Победы", 5-6 мая в 19.00, 7 мая в 19.15, 8 мая в 18.25 на Первом канале", - говорится в сообщении. Уточняется, что в фильме будут представлены архивные фото, видео и аудиозаписи событий последнего месяца военной весны 1945 года. "Мы вместе с вами переживем последний месяц военной весны 45-го. Тогда никто не знал, сколько шагов еще надо пройти, кто останется жить, а для кого этот шаг станет последним. Вы впервые увидите многие документы и кинохронику. Вы услышите реальные голоса из той весны", - приводит пресс-служба слова Никонова. По его словам, в фильме представят "политическую драму тех дней" с документальной точностью или с небольшим художественным вымыслом, основанном на знании фактов.
https://ria.ru/20250504/indonezija-2014937638.html
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вячеслав никонов, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вячеслав Никонов, Госдума РФ
На Первом канале покажут документальный фильм о мае 1945 года
На Первом канале покажут документальный фильм о мае 1945 года "Весна Победы"
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьера документального фильма о мае 1945 года "Весна Победы" состоится на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.
Автором совместного проекта Первого канала и Российского государственного архива кинофотофонодокументов стал первый заместитель председателя комитета Госдумы
по международным делам Вячеслав Никонов
.
"Премьера "Весна Победы", 5-6 мая в 19.00, 7 мая в 19.15, 8 мая в 18.25 на Первом канале", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в фильме будут представлены архивные фото, видео и аудиозаписи событий последнего месяца военной весны 1945 года.
"Мы вместе с вами переживем последний месяц военной весны 45-го. Тогда никто не знал, сколько шагов еще надо пройти, кто останется жить, а для кого этот шаг станет последним. Вы впервые увидите многие документы и кинохронику. Вы услышите реальные голоса из той весны", - приводит пресс-служба слова Никонова.
По его словам, в фильме представят "политическую драму тех дней" с документальной точностью или с небольшим художественным вымыслом, основанном на знании фактов.