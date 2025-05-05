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В Европарламенте прокомментировали итоги выборов в Румынии

В Европарламенте прокомментировали итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

В Европарламенте прокомментировали итоги выборов в Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии показали, что ее граждане голосуют против политики Евросоюза по втягиванию стран в войну, заявил РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:32:00+03:00

2025-05-05T16:32:00+03:00

2025-05-05T16:32:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии показали, что ее граждане голосуют против политики Евросоюза по втягиванию стран в войну, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. "В действительности это очень понятное голосование. Это, прежде всего, голосование против войны, против Европейского союза, который хочет втянуть тех или иных в войну, которая не отвечает нашим интересам", - сказал Мариани. Евродепутат заявил, что румыны на голосовании исходили из своих собственных интересов и из желания жить в мире. По его словам, в Европе формируется "тревожная конъюнктура". В частности, политик указал на слова Манфреда Вебера, лидера крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии. Вебер заявил, что после успешного создания единой валюты, которую стало невозможно отменить, нужно добиться такого же результата в области европейской обороны. "То есть отныне европейская мечта - избавиться от наций... Большинство в Европе не верят в российскую угрозу. Но мы прекрасно видим, что отныне европейским проектом будет эта европейская армия. Почему именно европейская армия? Потому что, когда вы больше не контролируете свою валюту и свою оборону, извините, но вы больше не существуете", - добавил Мариани. По его мнению, результаты выборов в Румынии стали сигналом, призванным вразумить тех, кто хочет предоставить больше власти Евросоюзу. "Происходящее в Румынии - отличное напоминание для тех, кто всё еще хочет, чтобы у Европы было больше власти, что это не то, чего хочет большинство", - заключил евродепутат. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.

https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html

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