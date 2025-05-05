В Европарламенте прокомментировали итоги выборов в Румынии
Евродепутат Мариани: румыны голосуют против политики ЕС по втягиванию в войну
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии показали, что ее граждане голосуют против политики Евросоюза по втягиванию стран в войну, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов.
"В действительности это очень понятное голосование. Это, прежде всего, голосование против войны, против Европейского союза, который хочет втянуть тех или иных в войну, которая не отвечает нашим интересам", - сказал Мариани.
Евродепутат заявил, что румыны на голосовании исходили из своих собственных интересов и из желания жить в мире. По его словам, в Европе формируется "тревожная конъюнктура". В частности, политик указал на слова Манфреда Вебера, лидера крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии. Вебер заявил, что после успешного создания единой валюты, которую стало невозможно отменить, нужно добиться такого же результата в области европейской обороны.
"То есть отныне европейская мечта - избавиться от наций... Большинство в Европе не верят в российскую угрозу. Но мы прекрасно видим, что отныне европейским проектом будет эта европейская армия. Почему именно европейская армия? Потому что, когда вы больше не контролируете свою валюту и свою оборону, извините, но вы больше не существуете", - добавил Мариани.
По его мнению, результаты выборов в Румынии стали сигналом, призванным вразумить тех, кто хочет предоставить больше власти Евросоюзу.
"Происходящее в Румынии - отличное напоминание для тех, кто всё еще хочет, чтобы у Европы было больше власти, что это не то, чего хочет большинство", - заключил евродепутат.
Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.
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