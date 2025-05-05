Рейтинг@Mail.ru
В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 05.05.2025 (обновлено: 13:39 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/evropa-2015043404.html
В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ
В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ - РИА Новости, 05.05.2025
В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ
Европа сталкивается с ростом числа подозреваемых в терроризме среди подростков, этому способствует влияние соцсетей и распространение экстремистской пропаганды... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:33:00+03:00
2025-05-05T13:39:00+03:00
в мире
европа
сша
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_36a0ace5686cee09985b6b5a790db590.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европа сталкивается с ростом числа подозреваемых в терроризме среди подростков, этому способствует влияние соцсетей и распространение экстремистской пропаганды онлайн, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщает газета, за последние месяцы по всей Европе были задержаны десятки подростков, которые подозреваются в планировании нападений на концертные залы, торговые центры и религиозные объекты, некоторым задержанным всего 14 лет. "Террористы в Европе становятся моложе, и властям всё сложнее их выявлять... Если в США давно существует проблема со стреляющими в школах, то растущая угроза со стороны подростков в Европе связана, в первую очередь, с исламистами", - говорится в материале Wall Street Journal. Как отмечает газета, распространение ультраправых взглядов среди молодежи также представляет растущую угрозу для Европы. Издание отмечает, что рост подросткового экстремизма происходит из-за беспрецедентного распространения экстремистской пропаганды, а также из-за сильного влияния на них соцсетей и ряда крупных политических событий, таких как конфликт в секторе Газа. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, почти все подростки-экстремисты приобретают радикальные взгляды в интернете. По данным исследователя в сфере безопасности из Королевского колледжа Лондона Питера Неймана, подростки составляют две трети экстремистов-исламистов, осужденных в Европе за терроризм в течение восьми месяцев после начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20250314/rasizm-2005129854.html
https://ria.ru/20250504/rusofobiya-2014788675.html
европа
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_39:0:2000:1471_1920x0_80_0_0_8920e83b3c772ce39523d0a409f5ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, лондон
В мире, Европа, США, Лондон
В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ

WSJ: в Европе растет число подозреваемых в терроризме среди подростков

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европа сталкивается с ростом числа подозреваемых в терроризме среди подростков, этому способствует влияние соцсетей и распространение экстремистской пропаганды онлайн, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщает газета, за последние месяцы по всей Европе были задержаны десятки подростков, которые подозреваются в планировании нападений на концертные залы, торговые центры и религиозные объекты, некоторым задержанным всего 14 лет.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Во Франции заявили о росте числа преступлений на почве расизма
14 марта, 22:47
"Террористы в Европе становятся моложе, и властям всё сложнее их выявлять... Если в США давно существует проблема со стреляющими в школах, то растущая угроза со стороны подростков в Европе связана, в первую очередь, с исламистами", - говорится в материале Wall Street Journal.
Как отмечает газета, распространение ультраправых взглядов среди молодежи также представляет растущую угрозу для Европы.
Издание отмечает, что рост подросткового экстремизма происходит из-за беспрецедентного распространения экстремистской пропаганды, а также из-за сильного влияния на них соцсетей и ряда крупных политических событий, таких как конфликт в секторе Газа. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, почти все подростки-экстремисты приобретают радикальные взгляды в интернете.
По данным исследователя в сфере безопасности из Королевского колледжа Лондона Питера Неймана, подростки составляют две трети экстремистов-исламистов, осужденных в Европе за терроризм в течение восьми месяцев после начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Тихий триумф: Россия побеждает европейскую русофобию
4 мая, 08:00
 
В миреЕвропаСШАЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала