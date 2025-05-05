В Европе растет число подозреваемых в терроризме подростков, пишет WSJ
WSJ: в Европе растет число подозреваемых в терроризме среди подростков
© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европа сталкивается с ростом числа подозреваемых в терроризме среди подростков, этому способствует влияние соцсетей и распространение экстремистской пропаганды онлайн, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщает газета, за последние месяцы по всей Европе были задержаны десятки подростков, которые подозреваются в планировании нападений на концертные залы, торговые центры и религиозные объекты, некоторым задержанным всего 14 лет.
"Террористы в Европе становятся моложе, и властям всё сложнее их выявлять... Если в США давно существует проблема со стреляющими в школах, то растущая угроза со стороны подростков в Европе связана, в первую очередь, с исламистами", - говорится в материале Wall Street Journal.
Как отмечает газета, распространение ультраправых взглядов среди молодежи также представляет растущую угрозу для Европы.
Издание отмечает, что рост подросткового экстремизма происходит из-за беспрецедентного распространения экстремистской пропаганды, а также из-за сильного влияния на них соцсетей и ряда крупных политических событий, таких как конфликт в секторе Газа. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, почти все подростки-экстремисты приобретают радикальные взгляды в интернете.
По данным исследователя в сфере безопасности из Королевского колледжа Лондона Питера Неймана, подростки составляют две трети экстремистов-исламистов, осужденных в Европе за терроризм в течение восьми месяцев после начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.