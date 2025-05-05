https://ria.ru/20250505/esenin-2015105256.html

Как на самом деле погиб Сергей Есенин? Новый улики, меняющие все

Как на самом деле погиб Сергей Есенин? Новый улики, меняющие все - РИА Новости, 05.05.2025

Как на самом деле погиб Сергей Есенин? Новый улики, меняющие все

В ленинградской гостинице "Англетер" 28 декабря 1925-го оборвалась жизнь одного из самых ярких поэтов Серебряного века Сергея Есенина. Официальная версия —... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:00:00+03:00

2025-05-05T19:00:00+03:00

2025-05-05T19:00:00+03:00

ленинград

сергей есенин

гпу

лев троцкий

феликс дзержинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28072/80/280728035_0:348:1465:1172_1920x0_80_0_0_c884755d7dd6ec7eef909c4ddd6e252e.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В ленинградской гостинице "Англетер" 28 декабря 1925-го оборвалась жизнь одного из самых ярких поэтов Серебряного века Сергея Есенина. Официальная версия — самоубийство. Но спустя десятилетия появились улики, ставящие под ее сомнение.Что на самом деле произошло в гостинице "Англетер"?Последние дни жизни поэта были наполнены тревожными знаками. 24 декабря Есенин, только что выписавшийся из психоневрологической клиники, прибыл в Ленинград и поселился в номере гостиницы "Англетер". В течение следующих дней он принимал у себя друзей и знакомых.Особого внимания заслуживает вечер 27 декабря, когда в гостиничном номере собрались близкие люди поэта. Среди них были литератор Георгий Устинов с супругой Елизаветой, поэт Вольф Эрлих и журналист Дмитрий Ушаков. В непринужденной атмосфере за чаем Есенин читал гостям свою новую, только что законченную поэму "Чёрный человек". По воспоминаниям присутствующих, это произведение произвело на всех гнетущее впечатление своей мрачностью и пророческим характером.Гости покинули номер около полуночи, став последними, кто видел поэта живым. На следующее утро горничная, войдя в номер, обнаружила трагическую картину. На столе лежало написанное кровью прощальное стихотворение, начинающееся строками: "До свиданья, друг мой, до свиданья...".Современники не сомневались в версии самоубийства по нескольким веским причинам. Во-первых, Есенин давно страдал от тяжелой депрессии и алкогольной зависимости. Во-вторых, он неоднократно высказывал мысли о суициде в разговорах с близкими. В-третьих, его последнее произведение "Чёрный человек" явно отражало глубокий душевный кризис.Однако спустя много десятилетий исследователи начали выдвигать альтернативные версии, основанные на тщательном анализе сохранившихся свидетельств.Трагический финал, который никто не оспаривал... до поры до времениСледствие по делу о смерти Сергея Есенина вызывает серьезные вопросы у экспертов. Опытный криминалист Эдуард Хлысталов, изучив материалы дела, пришел к выводу, что поэта убили. На теле обнаружились следы жестокого насилия — характерные борозды от удавки, многочисленные побои. Примечательно, что перед похоронами все повреждения тщательно замаскировали гримом.Расследование велось с нарушениями. Основным следователем назначили неопытного Николая Горбова, хотя параллельно работала группа по убийствам. Их документы таинственно исчезли. Более того, в регистрационных книгах "Англетера" имя Есенина отсутствует. Поэта не было в гостинице в день смерти. Есть версия, что поэт был убит в другом месте, после чего его тело перетащили в гостиницу и обставили все как суицид.Шокирующие факты всплыли и о захоронении. Племянница поэта Светлана Есенина утверждала, что в могиле другой гроб. Бывший сотрудник ГПУ признался, что тело выкопали в первую же ночь после похорон. Когда родственники потребовали эксгумации, власти отказали и залили могилу бетоном.Польские криминалисты в 2009 году провели независимое исследование. Их вывод однозначен: самоубийство инсценировано. Однако официальная версия так и не пересмотрена, а истинные обстоятельства гибели великого поэта остаются тайной.Новые доказательства убийстваПетербургский писатель Николай Астафьев в своей книге "Трагедия в "Англетере": действующие лица и исполнители" представил сенсационные доказательства того, что официальная версия самоубийства Есенина была сфальсифицирована. Двадцатилетнее исследование архивных материалов позволило автору сделать однозначный вывод, что великого поэта убили.Ключевым доказательством фальсификации стала телеграмма о приезде Есенина в Ленинград, которая содержит несоответствия в оформлении и нереальные сроки доставки. Записка Эрлиху выполнена явно не есенинским почерком. Доверенности на получение денег, якобы подписанные поэтом, являются подделками. В регистрационных книгах "Англетера" отсутствует запись о пребывании Есенина.Насильственная смертьХудожник Василий Сварог, делавший посмертный рисунок поэта, утверждал, что видел следы насильственной смерти, а именно следы от удавки на шее и травму от удара рукояткой нагана."Мне кажется, этот Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну… может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он "забыл" свой портфель в номере Есенина. И домой он "спать" не ходил – с запиской Есенина в кармане. Он крутился не зря все время неподалеку, наверное, вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах… Сначала была "удавка" – правой рукой Есенин пытался ослабить ее, так рука и закоченела в судороге. Голова была на подлокотнике дивана, когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана.Потом его закатали в ковер и хотели спустить с балкона, за углом ждала машина. Легче было похитить. Но балконная дверь не открывалась достаточно широко, оставили труп у балкона, на холоде. Пили, курили, вся эта грязь осталась… Вешали второпях, уже глубокой ночью, и это было непросто на вертикальном стояке. Когда разбежались, остался Эрлих, чтобы что-то проверить и подготовить для версии о самоубийстве", – озвучивал свое мнение Сварог еще в 1927 году.Кому было выгодно убийство Есенина?Чаще всего виновником и заказчиком убийства поэта называют Льва Троцкого. Нередко говорят, что Есенин сильно раздражал высших руководителей Советского государства, например, Дзержинского, Бухарина и прочих. Однако с этим мнением можно поспорить.Многие современники Есенина, например, Максим Горький, утверждали, что Троцкий уважал поэта. Сергей Есенин отвечал ему тем же. Даже глава ВЧК Феликс Дзержинский благосклонно относился к Есенину.Так кто же убил поэта? Пока этот вопрос остается загадкой, как и вопрос было ли убийство. Одно можно сказать точно, Есенин не писал стихов — он исповедовался на бумаге. И эта исповедь оказалась настолько честной, что пережила цензуру времен, политические бури и даже смерть самого поэта.

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, сергей есенин, гпу, лев троцкий, феликс дзержинский