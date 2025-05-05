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Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
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15:52 05.05.2025 (обновлено: 16:05 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/es-2015085996.html
Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС
Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС
Большинство жителей Испании считают, что Европейский союз действует разобщённо и не справляется с глобальными вызовами, следует из данных опроса института 40dB, РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:52:00+03:00
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в мире
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Большинство жителей Испании считают, что Европейский союз действует разобщённо и не справляется с глобальными вызовами, следует из данных опроса института 40dB, проведённого по заказу газеты Pais. Согласно исследованию, 55,8% испанцев воспринимают ЕС как "плохой или вовсе не объединённый", а 58,8% — как "малоэффективный" в ответ на международные кризисы. При этом уровень поддержки европейской интеграции среди испанцев остаётся высоким: на шкале от 0 до 10 он составляет в среднем 7,4. Опрос также выявил разрыв между ожиданиями граждан и приоритетами политики ЕС. Большинство респондентов считают, что прежде всего Евросоюз должен инвестировать в жильё, развитие промышленности и социальные программы, а не в безопасность и оборону. Только 24,5% опрошенных выбрали укрепление обороны среди главных задач, тогда как 38,5% указали на проблему миграции, а 37,6% — на борьбу с неравенством и бедностью. На фоне обсуждения увеличения военных расходов в ЕС выяснилось, что среди сторонников левых партий, таких как Podemos и Sumar, приоритет отдается социальным вопросам, в то время как избиратели правых партий, включая Народную партию (НП) и партию Vox, больше акцентируют внимание на защите границ. Также выяснилось, что 67,6% испанцев считают членство страны в ЕС выгодным. Однако среди сторонников партии Vox этот показатель составляет лишь 47,4%, тогда как среди электората правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — 84,7%. На фоне угрозы новой торговой войны с США подавляющее большинство опрошенных (79,2%) считают, что ЕС должен стимулировать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от внешней торговли. При этом 66,1% поддержали бы введение ответных пошлин против американских товаров, если США возобновят протекционистскую политику. Опрос был проведён в Испании с 24 по 27 апреля среди 2 000 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составила ±2,2% при 95% доверительной вероятности.
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в мире, испания, сша, евросоюз
В мире, Испания, США, Евросоюз
Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС

Более 55% испанцев считают, что ЕС не справляется с глобальными вызовами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Большинство жителей Испании считают, что Европейский союз действует разобщённо и не справляется с глобальными вызовами, следует из данных опроса института 40dB, проведённого по заказу газеты Pais.
Согласно исследованию, 55,8% испанцев воспринимают ЕС как "плохой или вовсе не объединённый", а 58,8% — как "малоэффективный" в ответ на международные кризисы. При этом уровень поддержки европейской интеграции среди испанцев остаётся высоким: на шкале от 0 до 10 он составляет в среднем 7,4.
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Опрос также выявил разрыв между ожиданиями граждан и приоритетами политики ЕС. Большинство респондентов считают, что прежде всего Евросоюз должен инвестировать в жильё, развитие промышленности и социальные программы, а не в безопасность и оборону. Только 24,5% опрошенных выбрали укрепление обороны среди главных задач, тогда как 38,5% указали на проблему миграции, а 37,6% — на борьбу с неравенством и бедностью.
На фоне обсуждения увеличения военных расходов в ЕС выяснилось, что среди сторонников левых партий, таких как Podemos и Sumar, приоритет отдается социальным вопросам, в то время как избиратели правых партий, включая Народную партию (НП) и партию Vox, больше акцентируют внимание на защите границ.
Также выяснилось, что 67,6% испанцев считают членство страны в ЕС выгодным. Однако среди сторонников партии Vox этот показатель составляет лишь 47,4%, тогда как среди электората правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — 84,7%.
На фоне угрозы новой торговой войны с США подавляющее большинство опрошенных (79,2%) считают, что ЕС должен стимулировать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от внешней торговли. При этом 66,1% поддержали бы введение ответных пошлин против американских товаров, если США возобновят протекционистскую политику.
Опрос был проведён в Испании с 24 по 27 апреля среди 2 000 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составила ±2,2% при 95% доверительной вероятности.
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