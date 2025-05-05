https://ria.ru/20250505/es-2015085996.html

Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС

Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС - РИА Новости, 05.05.2025

Опрос показал, как испанцы воспринимают ЕС

Большинство жителей Испании считают, что Европейский союз действует разобщённо и не справляется с глобальными вызовами, следует из данных опроса института 40dB, РИА Новости, 05.05.2025

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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Большинство жителей Испании считают, что Европейский союз действует разобщённо и не справляется с глобальными вызовами, следует из данных опроса института 40dB, проведённого по заказу газеты Pais. Согласно исследованию, 55,8% испанцев воспринимают ЕС как "плохой или вовсе не объединённый", а 58,8% — как "малоэффективный" в ответ на международные кризисы. При этом уровень поддержки европейской интеграции среди испанцев остаётся высоким: на шкале от 0 до 10 он составляет в среднем 7,4. Опрос также выявил разрыв между ожиданиями граждан и приоритетами политики ЕС. Большинство респондентов считают, что прежде всего Евросоюз должен инвестировать в жильё, развитие промышленности и социальные программы, а не в безопасность и оборону. Только 24,5% опрошенных выбрали укрепление обороны среди главных задач, тогда как 38,5% указали на проблему миграции, а 37,6% — на борьбу с неравенством и бедностью. На фоне обсуждения увеличения военных расходов в ЕС выяснилось, что среди сторонников левых партий, таких как Podemos и Sumar, приоритет отдается социальным вопросам, в то время как избиратели правых партий, включая Народную партию (НП) и партию Vox, больше акцентируют внимание на защите границ. Также выяснилось, что 67,6% испанцев считают членство страны в ЕС выгодным. Однако среди сторонников партии Vox этот показатель составляет лишь 47,4%, тогда как среди электората правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — 84,7%. На фоне угрозы новой торговой войны с США подавляющее большинство опрошенных (79,2%) считают, что ЕС должен стимулировать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от внешней торговли. При этом 66,1% поддержали бы введение ответных пошлин против американских товаров, если США возобновят протекционистскую политику. Опрос был проведён в Испании с 24 по 27 апреля среди 2 000 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составила ±2,2% при 95% доверительной вероятности.

https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html

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в мире, испания, сша, евросоюз