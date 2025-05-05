https://ria.ru/20250505/erevan-2015121744.html
В ереванском филиале МГУ прошло мероприятие к 80-летию Победы
В ереванском филиале МГУ прошло мероприятие к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В ереванском филиале МГУ прошло мероприятие к 80-летию Победы
Литературно-музыкальное мероприятие "Капсула времени - никто не забыт, ничто не забыто", посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:32:00+03:00
2025-05-05T17:32:00+03:00
2025-05-05T17:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ереван
михаил шолохов
александр твардовский
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Литературно-музыкальное мероприятие "Капсула времени - никто не забыт, ничто не забыто", посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в понедельник в ереванском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова, передает корреспондент РИА Новости. "Мероприятие под названием "Капсула времени" приурочено к 80-летию Великой Отечественной войны, 270-летию Московского государственного университета и десятилетию филиала МГУ в Ереване. Идея заключается в том, чтобы через художественное слово, музыку, танец и воспоминания сохранить для будущих поколений память о войне. Как бы запечатать ее в символическую капсулу времени", - сказала в ходе мероприятие представитель филиала Арина Григорян. В программе были представлены литературные сценки по произведениям Михаила Шолохова "Судьба человека" и Александра Твардовского "Василий Теркин". Прозвучали песни военных лет, студенты исполнили армянские народные танцы, в том числе "кочари", который бойцы 89-й стрелковой "армянской" Таманской дивизии сплясали под стенами поверженного Рейстага. Проект объединил студентов разных курсов и направлений. Во время мероприятия была показана видеозапись с обращением ветерана Великой Отечественной войны Розалии Абгарян. "Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас - 18 лет. Мы собиралась поступить в университет, но, к сожалению, началась Великая Отечественная война и пришлось забыть и о молодости, и о тех замечательных беззаботных школьных днях, и переключиться на военную жизнь. Удивительно быстро во дворе нашей школы собрался наш выпускной 10-й класс. Мы решили пойти в военкомат, попросить, чтобы нас направили на фронт", - вспомнила Абгарян. Она призвала студентов любить свою родину и уметь ее всегда защищать. "Это ваша прямая обязанность. Вы – будущее нашей страны. И от того, как вы построите эту страну, будет зависеть вся жизнь разных поколений в нашей республике. В преддверии 9 мая я хочу еще раз вам сказать – любите свою Родину, помните подвиги всех тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Будьте хорошими наследниками их традиций", - отметила она. "Присутствие ветеранов, конечно, создает атмосферность самого мероприятия и живость. Заставляет молодое поколение смотреть на ветеранов совершенно другими глазами... Конечно, это всё и есть тот самый мостик между поколениями, который мы смогли сегодня продемонстрировать и прочувствовать", - отметила представитель филиала Арина Григорян.
https://ria.ru/20250502/armenija-2014684270.html
https://ria.ru/20250411/armeniya-2010813834.html
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общество, ереван, михаил шолохов, александр твардовский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ереван, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Литературно-музыкальное мероприятие "Капсула времени - никто не забыт, ничто не забыто", посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в понедельник в ереванском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова, передает корреспондент РИА Новости.
"Мероприятие под названием "Капсула времени" приурочено к 80-летию Великой Отечественной войны, 270-летию Московского государственного университета и десятилетию филиала МГУ в Ереване
. Идея заключается в том, чтобы через художественное слово, музыку, танец и воспоминания сохранить для будущих поколений память о войне. Как бы запечатать ее в символическую капсулу времени", - сказала в ходе мероприятие представитель филиала Арина Григорян.
В программе были представлены литературные сценки по произведениям Михаила Шолохова
"Судьба человека" и Александра Твардовского
"Василий Теркин". Прозвучали песни военных лет, студенты исполнили армянские народные танцы, в том числе "кочари", который бойцы 89-й стрелковой "армянской" Таманской дивизии сплясали под стенами поверженного Рейстага. Проект объединил студентов разных курсов и направлений.
Во время мероприятия была показана видеозапись с обращением ветерана Великой Отечественной войны Розалии Абгарян. "Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас - 18 лет. Мы собиралась поступить в университет, но, к сожалению, началась Великая Отечественная война и пришлось забыть и о молодости, и о тех замечательных беззаботных школьных днях, и переключиться на военную жизнь. Удивительно быстро во дворе нашей школы собрался наш выпускной 10-й класс. Мы решили пойти в военкомат, попросить, чтобы нас направили на фронт", - вспомнила Абгарян.
Она призвала студентов любить свою родину и уметь ее всегда защищать. "Это ваша прямая обязанность. Вы – будущее нашей страны. И от того, как вы построите эту страну, будет зависеть вся жизнь разных поколений в нашей республике. В преддверии 9 мая я хочу еще раз вам сказать – любите свою Родину, помните подвиги всех тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Будьте хорошими наследниками их традиций", - отметила она.
"Присутствие ветеранов, конечно, создает атмосферность самого мероприятия и живость. Заставляет молодое поколение смотреть на ветеранов совершенно другими глазами... Конечно, это всё и есть тот самый мостик между поколениями, который мы смогли сегодня продемонстрировать и прочувствовать", - отметила представитель филиала Арина Григорян.