https://ria.ru/20250505/ekotropa-2015107936.html

На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы

На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 05.05.2025

На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы

Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:56:00+03:00

2025-05-05T16:56:00+03:00

2025-05-05T16:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

эльбрус

кавказ

россия

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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ. "На Эльбрусе откроются исторические экотропы к юбилею Великой Победы… Две новые экологические тропы "105 Пикет" и "Тропа Победы" проложены по местам знаковых сражений и рассказывают о военных операциях в Баксанском ущелье в 1942-1943 годах. Протяженность новых троп - 12 километров", - говорится в сообщении. Экотропа "105 Пикет" начинается на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров и заканчивается в районе обсерватории "Пик Терскол" у мемориала кавалеристам 214-го полка. Маршрут протяженностью почти 6 км оборудован навигационными табличками, арт-объектом "Звезды", смотровыми площадками и зонами отдыха. Маршрут "Тропа Победы" проложен от станции "Мир" до станции "Кругозор" на высоте 3 тысячи метров. На нем воссоздан горный блиндаж военных лет, размещены информационные доски о подвигах советских солдат. Оба маршрута имеют средний уровень сложности. "Идея создания таких троп принадлежит полпреду президента в СКФО Юрию Яковлевичу Чайке. В прошлом году мы встречались и договорились, что начнем эту работу, это большой пласт исследований и просветительской деятельности. Кавказ.РФ уже обустроил на Эльбрусе 10 пеших маршрутов общей протяженностью почти 70 км, но многое еще предстоит сделать", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Андрея Юмшанова.

https://ria.ru/20250505/videoproektsii-2015075422.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, эльбрус, кавказ, россия