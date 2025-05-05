На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы
Две новые экотропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкОтряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ.
«
"На Эльбрусе откроются исторические экотропы к юбилею Великой Победы… Две новые экологические тропы "105 Пикет" и "Тропа Победы" проложены по местам знаковых сражений и рассказывают о военных операциях в Баксанском ущелье в 1942-1943 годах. Протяженность новых троп - 12 километров", - говорится в сообщении.
Экотропа "105 Пикет" начинается на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров и заканчивается в районе обсерватории "Пик Терскол" у мемориала кавалеристам 214-го полка. Маршрут протяженностью почти 6 км оборудован навигационными табличками, арт-объектом "Звезды", смотровыми площадками и зонами отдыха.
Маршрут "Тропа Победы" проложен от станции "Мир" до станции "Кругозор" на высоте 3 тысячи метров. На нем воссоздан горный блиндаж военных лет, размещены информационные доски о подвигах советских солдат. Оба маршрута имеют средний уровень сложности.
"Идея создания таких троп принадлежит полпреду президента в СКФО Юрию Яковлевичу Чайке. В прошлом году мы встречались и договорились, что начнем эту работу, это большой пласт исследований и просветительской деятельности. Кавказ.РФ уже обустроил на Эльбрусе 10 пеших маршрутов общей протяженностью почти 70 км, но многое еще предстоит сделать", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Андрея Юмшанова.