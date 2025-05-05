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На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:56 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ekotropa-2015107936.html
На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы
На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 05.05.2025
На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы
Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:56:00+03:00
2025-05-05T16:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ. "На Эльбрусе откроются исторические экотропы к юбилею Великой Победы… Две новые экологические тропы "105 Пикет" и "Тропа Победы" проложены по местам знаковых сражений и рассказывают о военных операциях в Баксанском ущелье в 1942-1943 годах. Протяженность новых троп - 12 километров", - говорится в сообщении. Экотропа "105 Пикет" начинается на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров и заканчивается в районе обсерватории "Пик Терскол" у мемориала кавалеристам 214-го полка. Маршрут протяженностью почти 6 км оборудован навигационными табличками, арт-объектом "Звезды", смотровыми площадками и зонами отдыха. Маршрут "Тропа Победы" проложен от станции "Мир" до станции "Кругозор" на высоте 3 тысячи метров. На нем воссоздан горный блиндаж военных лет, размещены информационные доски о подвигах советских солдат. Оба маршрута имеют средний уровень сложности. "Идея создания таких троп принадлежит полпреду президента в СКФО Юрию Яковлевичу Чайке. В прошлом году мы встречались и договорились, что начнем эту работу, это большой пласт исследований и просветительской деятельности. Кавказ.РФ уже обустроил на Эльбрусе 10 пеших маршрутов общей протяженностью почти 70 км, но многое еще предстоит сделать", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Андрея Юмшанова.
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80-летие победы в великой отечественной войне, эльбрус, кавказ, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эльбрус, Кавказ, Россия
На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы

Две новые экотропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкОтряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Макс Альперт
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Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Две новые экологические тропы откроют на Эльбрусе к 80-летнему юбилею Великой Победы, они проложены по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ.
«
"На Эльбрусе откроются исторические экотропы к юбилею Великой Победы… Две новые экологические тропы "105 Пикет" и "Тропа Победы" проложены по местам знаковых сражений и рассказывают о военных операциях в Баксанском ущелье в 1942-1943 годах. Протяженность новых троп - 12 километров", - говорится в сообщении.
Экотропа "105 Пикет" начинается на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров и заканчивается в районе обсерватории "Пик Терскол" у мемориала кавалеристам 214-го полка. Маршрут протяженностью почти 6 км оборудован навигационными табличками, арт-объектом "Звезды", смотровыми площадками и зонами отдыха.
Маршрут "Тропа Победы" проложен от станции "Мир" до станции "Кругозор" на высоте 3 тысячи метров. На нем воссоздан горный блиндаж военных лет, размещены информационные доски о подвигах советских солдат. Оба маршрута имеют средний уровень сложности.
"Идея создания таких троп принадлежит полпреду президента в СКФО Юрию Яковлевичу Чайке. В прошлом году мы встречались и договорились, что начнем эту работу, это большой пласт исследований и просветительской деятельности. Кавказ.РФ уже обустроил на Эльбрусе 10 пеших маршрутов общей протяженностью почти 70 км, но многое еще предстоит сделать", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Андрея Юмшанова.
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