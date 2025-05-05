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ЕК отказалась комментировать итоги выборов в Румынии

ЕК отказалась комментировать итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

ЕК отказалась комментировать итоги выборов в Румынии

В Европейской комиссии отказались комментировать итоги первого тура президентских выборов в Румынии, сославшись на то, что это внутреннее дело стран-членов. РИА Новости, 05.05.2025

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Европейской комиссии отказались комментировать итоги первого тура президентских выборов в Румынии, сославшись на то, что это внутреннее дело стран-членов. "Выборы находятся в ведении национальных властей, мы не будем это комментировать", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Второй тур президентских выборов в Румынии запланированы на 18 мая.

https://ria.ru/20250505/vybory-2015053745.html

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в мире, румыния, бухарест, брюссель, виктор понта, еврокомиссия, президентские выборы в румынии — 2025