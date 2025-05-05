https://ria.ru/20250505/egipet-2014325434.html

"Она все еще там". Почти раскрыта одна из главных тайн Египта

"Она все еще там". Почти раскрыта одна из главных тайн Египта - РИА Новости, 05.05.2025

"Она все еще там". Почти раскрыта одна из главных тайн Египта

Столетиями ученые пытаются найти гробницу царицы Нефертити. Высказывались разные версии, одна противоречивее другой. Но, кажется, теперь появилась зацепка —... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:03:00+03:00

египет

александрия

тутанхамон

наука

археология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818897765_0:38:2933:1688_1920x0_80_0_0_adedf95428f45572e6aa99686de20005.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Столетиями ученые пытаются найти гробницу царицы Нефертити. Высказывались разные версии, одна противоречивее другой. Но, кажется, теперь появилась зацепка — маленькая находка, способная пролить свет на большую загадку древности.С двойным дномВот уже несколько недель в деревне Ком-эль-Нугус, что в 40 километрах от Александрии, работа идет полным ходом. В середине апреля археологи из Каира прибыли сюда, чтобы изучить остатки греческого поселения. Но пришлось задержаться.Оказалось, что под руинами периода эллинизма скрываются более древние. По предварительным оценкам, глиняный кирпич этих построек датируется Новым царством (XVI-XI век до нашей эры).Причем на одном из них имеется печать с именем Меритатон. То же самое — на черепках кувшина, найденных неподалеку. Так звали одну из дочерей фараона Эхнатона. В истории Древнего Египта эта фигура одиозная.Он совершил настоящую религиозную революцию, приведя страну к монотеизму и почитанию "единственно верного бога" Атона (покровителя солнечного диска). Его сын Тутанхамон, тот самый, чью гробницу чудом не разграбили до ХХ века.А Нефертити — жена Эхнатона. Пожалуй, не найти более знаменитой и загадочной женщины, чем она. И одна из главных — где ее гробница. Это камень преткновения для не одного поколения археологов. После открытия "затерянного города" в Ком-эль-Нугус дело может сдвинуться с мертвой точки.Красавица, пришедшая издалекаО происхождении Нефертити есть две версии. Первая: она была дочерью Тушратты — правителя хурритов (народа, населявшего север Месопотамии). К слову, ее имя переводится как "красавица пришла".По другой гипотезе Нефертити все же египтянка. О последних годах и смерти царицы почти ничего не известно. К середине правления Эхнатона все упоминания о ней исчезают. Поэтому еще в XIX веке, на заре египтологии, поиски ее мумии и гробницы стали одной из главных целей.В парике и с серьгойПерекопали всю Долину Царей в Луксоре, где упокоились большинство фараонов. Однако до радиоуглеродного анализа и генетики идентифицировать останки было крайне проблематично.Лишь в 2003-м археологи Сьюзен Джеймс и Джоан Флетчер из Йоркского университета заявили, что нашли легендарную царицу. В гробнице под номером KV35 находилась мумия женщины, которую в профессиональной среде назвали "юной леди"."Мы обратили внимание, что на ней был нубийский парик, — писала в статье Флетчер, — а уши проколоты в двух местах. Это весьма популярные атрибуты в эпоху Эхнатона. К тому же тип бальзамирования схож с царским: правая рука вытянута вдоль тела, левая согнута у груди. Мы предположили, что она держала золотой скипетр".Увы, две независимые генетические экспертизы показали, что прожила "леди" не более 25 лет. А в Министерстве древностей Египта отметили явный промах теории Джеймс и Флетчер: не только женщины — все особы голубых кровей в Египте носили парики и двойные серьги в ушах.Кончилось все тем, что в 2010-м установили: "леди" — это на самом деле молодой человек 15-18 лет. Сегодня археологи склонны считать его одним из сыновей Эхнатона.Поиски продолжаютсяЧерез пять лет британский археолог Николас Ривз дал другую наводку: искать следует в гробнице Тутанхамона. Ведь Нефертити была его мачехой. Ривз обратил внимание, что размеры усыпальницы в разы меньше обычного: всего четыре камеры. У других минимум по десять."Фараоны начинали готовить гробницы с молодости. Но Тутанхамон скончался внезапно в возрасте 16 лет. Разумеется, он не успел ничего построить. Вполне возможно, что его похоронили с кем-то из родственников. Как вариант — с Нефертити", — пояснил ученый.С помощью геодезического оборудования его команда обследовала стены склепа и увидела очертания дверного проема. Прямо за последней камерой, где покоился саркофаг. Однако повторное сканирование Национального географического общества никаких скрытых помещений не выявило.По словам корифея египтологии и экс-министра по делам древностей Захи Хавасса, один из вариантов — нетронутая гробница под номером KV21. Ее обнаружили еще в первой четверти XIX века."Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, с Эхнатона, — отметил Хавасс в беседе с журналистами. — Сопоставив их с теми, что в KV21, можно более-менее уверенно признать эти останки принадлежащими Нефертити".Но поиски продолжаются. Археологи в деревне Ком-эль-Нугус наткнулись на некрополь. И некоторые из захоронений — явно не простолюдинов. Не исключено, что в одном из них и покоится "любимая жена" Эхнатона — загадочная Нефертити.

https://ria.ru/20250418/svyatynya-2011838418.html

https://ria.ru/20250407/manuskript-2009390816.html

https://ria.ru/20250402/grobnitsa-2008704981.html

египет

александрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, александрия, тутанхамон, наука, археология