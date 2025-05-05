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Дума Березовского округа обжаловала решение суда по иску Маслаковой
Дума Березовского округа обжаловала решение суда по иску Маслаковой - РИА Новости, 05.05.2025
Дума Березовского округа обжаловала решение суда по иску Маслаковой
Дума Березовского городского округа Свердловской области обжаловала решение суда, удовлетворившего иск победившей на выборах мэра муниципалитета Юлии Маслаковой РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:10:00+03:00
2025-05-05T17:10:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Дума Березовского городского округа Свердловской области обжаловала решение суда, удовлетворившего иск победившей на выборах мэра муниципалитета Юлии Маслаковой к местным депутатам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Березовский горсуд 19 марта удовлетворил ее иск и отменил результаты выборов. Ранее инстанция объединила иск Маслаковой с иском депутата Михаила Киндрася, также требовавшего признать незаконным решение о выборе "технического кандидата" главой городского округа. Иск Киндарася был удовлетворен. "Жалобу подал ответчик", – сказали агентству в пресс-службе судов региона. По данным картотеки, апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт была зарегистрирована еще 24 апреля, а срок для предоставления возражений инстанция установила до 15 мая. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов. Как ранее писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета.
https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html
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свердловская область, екатеринбург, березовский, политика, россия
Свердловская область, Екатеринбург, Березовский, Политика, Россия
Дума Березовского округа обжаловала решение суда по иску Маслаковой
Дума Березовского округа обжаловала решение суда по иску победившей Маслаковой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Дума Березовского городского округа Свердловской области обжаловала решение суда, удовлетворившего иск победившей на выборах мэра муниципалитета Юлии Маслаковой к местным депутатам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова".
После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Березовский горсуд 19 марта удовлетворил ее иск и отменил результаты выборов. Ранее инстанция объединила иск Маслаковой с иском депутата Михаила Киндрася, также требовавшего признать незаконным решение о выборе "технического кандидата" главой городского округа. Иск Киндарася был удовлетворен.
"Жалобу подал ответчик", – сказали агентству в пресс-службе судов региона.
По данным картотеки, апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт была зарегистрирована еще 24 апреля, а срок для предоставления возражений инстанция установила до 15 мая.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга
, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов. Как ранее писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета.