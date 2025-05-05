https://ria.ru/20250505/dtp-2015081911.html

В Калининградской области автобус столкнулся с топливозаправщиком

В Калининградской области автобус столкнулся с топливозаправщиком - РИА Новости, 05.05.2025

В Калининградской области автобус столкнулся с топливозаправщиком

Рейсовый автобус столкнулся с топливозаправщиком в городе Приморский Балтийского городского округа под Калининградом, пострадавших нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:39:00+03:00

2025-05-05T15:39:00+03:00

2025-05-05T15:39:00+03:00

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с топливозаправщиком в городе Приморский Балтийского городского округа под Калининградом, пострадавших нет, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель, управляя автобусом Volvo, на закруглении проезжей части дороги не учёл габариты и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, движущемся во встречном направлении. "Столкновение рейсового автобуса с топливозаправщиком. Пострадавших нет... В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили технические повреждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

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происшествия, авто, калининград, калининградская область