https://ria.ru/20250505/drony-2014996824.html

Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.05.2025

Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили БПЛА, бронетехнику, огневые позиции и живую... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:09:00+03:00

2025-05-05T11:09:00+03:00

2025-05-05T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили БПЛА, бронетехнику, огневые позиции и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщило военное ведомство. ВС России уничтожили ударные гексакоптеры "Баба-Яга", боевые бронированные машины и автомобильную легкую и грузовую технику, боевую машину пехоты БМП-2, американский гусеничный бронетранспортер М113, самоходную гаубицу "Богдана", станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, антенну связи, пункты временной дислокации, огневые позиции и живую сила противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность