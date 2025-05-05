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Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.05.2025
Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили БПЛА, бронетехнику, огневые позиции и живую... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:09:00+03:00
2025-05-05T11:09:00+03:00
2025-05-05T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили БПЛА, бронетехнику, огневые позиции и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщило военное ведомство. ВС России уничтожили ударные гексакоптеры "Баба-Яга", боевые бронированные машины и автомобильную легкую и грузовую технику, боевую машину пехоты БМП-2, американский гусеничный бронетранспортер М113, самоходную гаубицу "Богдана", станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, антенну связи, пункты временной дислокации, огневые позиции и живую сила противника.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: дроны "Рубикона" поразили БПЛА и позиции ВСУ на Донецком направлении