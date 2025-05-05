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Российские дроноводы уничтожили сотую "Бабу-ягу" под Купянском - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/dron-2015169320.html
Российские дроноводы уничтожили сотую "Бабу-ягу" под Купянском
Российские дроноводы уничтожили сотую "Бабу-ягу" под Купянском - РИА Новости, 05.05.2025
Российские дроноводы уничтожили сотую "Бабу-ягу" под Купянском
Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожил с августа 100 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:50:00+03:00
2025-05-05T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожил с августа 100 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Кадры поражения 100-го "юбилейного" ударного гексакоптера ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости. Ранее в августе РИА Новости передавали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в Харьковской области. "Мы охотимся за ударными гексакоптерами противника на нашем участке в Харьковской области, и довольно успешно, но если бы специализировались только на этом виде БПЛА, то их бы на нашем счету было бы в разы больше. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника, вот уже сотый", - рассказал "Контора".
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харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские дроноводы уничтожили сотую "Бабу-ягу" под Купянском

Боец Контора: операторы БПЛА уничтожили сотый дрон Баба-яга под Купянском

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожил с августа 100 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
Кадры поражения 100-го "юбилейного" ударного гексакоптера ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
Ранее в августе РИА Новости передавали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в Харьковской области.
"Мы охотимся за ударными гексакоптерами противника на нашем участке в Харьковской области, и довольно успешно, но если бы специализировались только на этом виде БПЛА, то их бы на нашем счету было бы в разы больше. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника, вот уже сотый", - рассказал "Контора".
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