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В Донецке в День советской печати почтили память погибших журналистов - РИА Новости, 05.05.2025
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16:56 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/donetsk-2015108070.html
В Донецке в День советской печати почтили память погибших журналистов
В Донецке в День советской печати почтили память погибших журналистов - РИА Новости, 05.05.2025
В Донецке в День советской печати почтили память погибших журналистов
Возложение цветов, приуроченное ко Дню советской печати, прошло у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны журналистам в Донецке, передает... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:56:00+03:00
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россия
донецк
донецкая народная республика
виктор петренко
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Возложение цветов, приуроченное ко Дню советской печати, прошло у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны журналистам в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Только за этот год пять журналистов погибли на фронтах... И, естественно, мы чтим наших ребят... Вся Россия понимает, что профессия журналиста очень сложная", - рассказал глава отделения Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко. По словам Петренко, в ближайшее время в Москве будет открыта часовня, где будут выгравированы фамилии погибших журналистов Донбасса со времен конфликтов в Югославии и в Чечне. Пятого мая 1912 года вышел в свет первый номер большевистской газеты "Правда" (1912). Эта дата отмечалась в СССР как День советской печати.
https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html
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россия, донецк, донецкая народная республика, виктор петренко
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Виктор Петренко
В Донецке в День советской печати почтили память погибших журналистов

В Донецке в День советской печати возложили цветы в честь погибших журналистов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Возложение цветов, приуроченное ко Дню советской печати, прошло у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны журналистам в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Только за этот год пять журналистов погибли на фронтах... И, естественно, мы чтим наших ребят... Вся Россия понимает, что профессия журналиста очень сложная", - рассказал глава отделения Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко.
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По словам Петренко, в ближайшее время в Москве будет открыта часовня, где будут выгравированы фамилии погибших журналистов Донбасса со времен конфликтов в Югославии и в Чечне.
Пятого мая 1912 года вышел в свет первый номер большевистской газеты "Правда" (1912). Эта дата отмечалась в СССР как День советской печати.
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РоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВиктор Петренко
 
 
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