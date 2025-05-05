https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014952096.html
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово" в 4.00 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:18:00+03:00
2025-05-05T04:18:00+03:00
2025-05-05T04:26:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово" в 4.00 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Ограничения вводились в 2.38 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту "Домодедово" в 04.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов