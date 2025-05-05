https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014952096.html

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово" в 4.00 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T04:18:00+03:00

2025-05-05T04:18:00+03:00

2025-05-05T04:26:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово" в 4.00 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Ограничения вводились в 2.38 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту "Домодедово" в 04.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность