https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014949617.html

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:13:00+03:00

2025-05-05T03:13:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2.38 мск введены на работу аэропорта "Домодедово", - написал он.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

https://ria.ru/20250505/aeroport-2014942642.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность