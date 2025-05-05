Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 05.05.2025 (обновлено: 03:18 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014949617.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:13:00+03:00
2025-05-05T03:18:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2.38 мск введены на работу аэропорта "Домодедово", - написал он.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
https://ria.ru/20250505/aeroport-2014942642.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b9c74983ac53d1611e84155a43cf1ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2.38 мск введены на работу аэропорта "Домодедово", - написал он.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
00:17
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала