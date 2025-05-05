https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014949617.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:13:00+03:00
2025-05-05T03:13:00+03:00
2025-05-05T03:18:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта "Домодедово" в 2.38 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2.38 мск введены на работу аэропорта "Домодедово", - написал он.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
https://ria.ru/20250505/aeroport-2014942642.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b9c74983ac53d1611e84155a43cf1ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения