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Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 05.05.2025
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09:23 05.05.2025 (обновлено: 10:28 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/dnr-2014970871.html
Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 05.05.2025
Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР
Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:23:00+03:00
2025-05-05T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях", — заявил руководитель региона.По его словам, наиболее активно войска продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское в ДНР."Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но тем не менее мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Пушилин.Также он отметил серьезные бои в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении."Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", — добавил глава ДНР.Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html
https://ria.ru/20250504/dnr-2014914367.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, курская область, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Курская область, Часов Яр
Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР

Пушилин: ВС РФ продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях", — заявил руководитель региона.
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По его словам, наиболее активно войска продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское в ДНР.
"Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но тем не менее мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Пушилин.
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Также он отметил серьезные бои в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении.
«
"Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", — добавил глава ДНР.

В конце апреля Пушилин заявил, что Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, поскольку противник не оставляет попыток максимально сдерживать продвижение российских военных.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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