https://ria.ru/20250505/dnr-2014970871.html

Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 05.05.2025

Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР

Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:23:00+03:00

2025-05-05T09:23:00+03:00

2025-05-05T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владимир путин

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007012674_0:196:3132:1958_1920x0_80_0_0_0b4c920c37788f374e45a1dd0cde100f.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях", — заявил руководитель региона.По его словам, наиболее активно войска продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское в ДНР."Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но тем не менее мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Пушилин.Также он отметил серьезные бои в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении."Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", — добавил глава ДНР.Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html

https://ria.ru/20250504/dnr-2014914367.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курская область

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, курская область, часов яр