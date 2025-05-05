https://ria.ru/20250505/dnr-2014957148.html
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА
Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:47:00+03:00
2025-05-05T06:47:00+03:00
2025-05-05T06:49:00+03:00
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ был БПЛА самолетного типа с боевым фугасным зарядом, он был нацелен на центр Мариуполя. В Киевском районе Донецка перехвачен украинский коптер Mavic, который нес заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 260 террористических атак украинских БПЛА