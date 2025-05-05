https://ria.ru/20250505/dnr-2014957148.html

В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025

В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА

Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T06:47:00+03:00

2025-05-05T06:47:00+03:00

2025-05-05T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ был БПЛА самолетного типа с боевым фугасным зарядом, он был нацелен на центр Мариуполя. В Киевском районе Донецка перехвачен украинский коптер Mavic, который нес заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.

https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность