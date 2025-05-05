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В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 05.05.2025 (обновлено: 06:49 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/dnr-2014957148.html
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА
Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:47:00+03:00
2025-05-05T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ был БПЛА самолетного типа с боевым фугасным зарядом, он был нацелен на центр Мариуполя. В Киевском районе Донецка перехвачен украинский коптер Mavic, который нес заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю предотвратили более 260 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 260 террористических атак украинских БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 260 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов ВСУ был БПЛА самолетного типа с боевым фугасным зарядом, он был нацелен на центр Мариуполя. В Киевском районе Донецка перехвачен украинский коптер Mavic, который нес заряд с поражающими элементами.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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