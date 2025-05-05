https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014958670.html

Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США

Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025

Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:08:00+03:00

2025-05-05T07:08:00+03:00

2025-05-05T07:08:00+03:00

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. "Есть определенный прогресс в плане финансирования наших дипломатических учреждений, денежных переводов", – сказал Полянский. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014956295.html

россия

сша

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, стамбул, дмитрий полянский, александр дарчиев, оон