https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014958670.html
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:08:00+03:00
2025-05-05T07:08:00+03:00
2025-05-05T07:08:00+03:00
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. "Есть определенный прогресс в плане финансирования наших дипломатических учреждений, денежных переводов", – сказал Полянский. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, сша, стамбул, дмитрий полянский, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Дмитрий Полянский, Александр Дарчиев, ООН
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США
Полянский: достигнут прогресс в части финансировании дипмиссий России в США