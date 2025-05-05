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Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025
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07:08 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014958670.html
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:08:00+03:00
2025-05-05T07:08:00+03:00
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США. "Есть определенный прогресс в плане финансирования наших дипломатических учреждений, денежных переводов", – сказал Полянский. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014956295.html
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в мире, россия, сша, стамбул, дмитрий полянский, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Дмитрий Полянский, Александр Дарчиев, ООН
Полянский рассказал о прогрессе в финансировании дипмиссий России в США

Полянский: достигнут прогресс в части финансировании дипмиссий России в США

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил РИА Новости, что был достигнут "определенный прогресс" в части финансирования дипмиссий России в США.
"Есть определенный прогресс в плане финансирования наших дипломатических учреждений, денежных переводов", – сказал Полянский.
США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США
Вчера, 06:07
 
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