https://ria.ru/20250505/cats-2014378586.html

"Миллионы жертв". Ученые раскрыли мрачный секрет домашних кошек

"Миллионы жертв". Ученые раскрыли мрачный секрет домашних кошек - РИА Новости, 05.05.2025

"Миллионы жертв". Ученые раскрыли мрачный секрет домашних кошек

Почти у половины жителей планеты дома есть как минимум одна кошка. Но, несмотря на популярность домашнего животного, его происхождение по-прежнему остается... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:02:00+03:00

наука

кипр

древний египет

кошки

археология

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Почти у половины жителей планеты дома есть как минимум одна кошка. Но, несмотря на популярность домашнего животного, его происхождение по-прежнему остается загадкой. Новые исследования приоткрывают завесу тайны, попутно объясняя странности в поведении всеобщих любимцев.Лучше собакПо разным оценкам, в мире обитает от 600 миллионов до миллиарда особей. Больше всего — в США: 74,1 миллиона. За Штатами следуют Китай (53,1) и Россия (23,1). Кошек держат примерно в 40 процентах домохозяйств на планете.Собак — примерно столько же или даже немного больше. Однако в некоторых странах с высокой степенью урбанизации (например, в Японии) кошки встречаются чаще, потому что лучше подходят для городских квартир: обходятся дешевле и, что немаловажно, требуют куда меньше внимания — по выражению Киплинга, "гуляют сами по себе". И знаменитая независимость домашних питомцев, как выяснилось, может быть связана с историей их происхождения.Зверь с КипраСамое раннее свидетельство совместного обитания кошки и человека нашли на Кипре в 2004-м. Погребение, в котором обнаружили скелет, датировали восьмым тысячелетием до нашей эры. Поскольку диких кошек на острове в то время не было, ученые сделали вывод, что животное откуда-то завезли. Логично предположить, что с Ближнего Востока — в то время там, на землях Плодородного полумесяца, происходила неолитическая революция. Люди впервые освоили земледелие. Появились запасы продовольствия, вместе с ними — мыши, а затем и кошки, которые охотились на вредителей.При этом, по мнению некоторых исследователей, взаимоотношения человека с этими животными было бы правильнее назвать не одомашниванием, а симбиозом. Если из собак люди столетиями целенаправленно делали надежные "инструменты" под различные задачи — охота, охрана, тягло или, например, кровавые развлечения (см. бульдог) — то кошки, как считалось долгое время, сами прибились к поселениям. И поскольку вреда от них не было, зато имелась некоторая польза (охота на грызунов), то маленьким хищникам разрешили остаться.Существует специальный термин — комменсализм: он описывает ситуацию, когда выгоду от отношений двух видов получает лишь комменсал (в данном случае кошка), тогда как для его хозяина в таком взаимодействии, по большому счету, нет ни минусов, ни плюсов.Эта теория сегодня господствует в науке, однако два новых исследования ее опровергают. Отметим, что обе работы пока не прошли рецензирование.Смерть на НилеПалеогенетик Марко Де Мартино из Римского университета Тор Вергата совместно с коллегами провел анализ 70 древних геномов кошек с археологических раскопок по всей Европе, Анатолии, Северной Африке. В результате выяснилось, что Felis catus — то есть, современные домашние питомцы — восходят не к ближневосточным популяциям, а к североафриканским. Причем появились они не во времена неолита, а на несколько тысячелетий позже. Другая работа позволила более точно установить, где и при каких обстоятельствах это произошло.По мнению зооархеолога из британского Эксетерского университета Шона Доэрти и его команды, ключевую роль в распространении домашних кошек сыграли мрачные религиозные практики.Авторы статьи установили, что найденная на Кипре кошка по своему строению ближе к европейской дикой родственнице, нежели к африканской. Самая же ранняя надежно подтвержденная F. catus относится к 500 году до нашей эры — и это была маленькая мумия из Древнего Египта.Дело в том, что около трех тысяч лет назад кошачьи мумии стали одним из самых распространенных видов жертвоприношений богам на берегах Нила. В результате люди стали разводить их специально — наряду с другими жертвенными животными.Голова богиниКак отмечают Доэрти и коллеги, египетская богиня Баст впервые фиксируется в третьем тысячелетии до нашей эры, однако поначалу ее изображали с головой льва. Но уже в IX-VII веках до нашей эры ее все чаще стали рисовать с головой африканской дикой кошки. Эта трансформация совпала с ростом жертвоприношений в адрес богини — мумии зверьков исчислялись миллионами. Но еще больше выжило, вероятно, положив начало современной популяции.Массовое разведение привело к появлению более дружелюбных к человеку и послушных особей. В дальнейшем ручные котята, вероятно, стали ходовым товаром в международной торговле — и распространились по свету. Таким образом, если новая теория верна, все современные домашние кошки — прямые потомки особо почитаемых в Древнем Египте животных, тесно связанных с могущественным божеством. И кажется, это многое объясняет в поведении питомцев.

https://ria.ru/20250208/altay-1997982149.html

кипр

древний египет

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кипр, древний египет, кошки, археология