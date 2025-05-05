https://ria.ru/20250505/burjatija-2014960191.html
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 05.05.2025
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:30:00+03:00
2025-05-05T07:30:00+03:00
2025-05-05T07:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_f7ac303192eae5c217a46d12c7353f84.jpg
УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" онлайн и рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и других участниках исторических событий", - заявили журналистам в пресс-службе. При этом отмечается, что в Улан-Удэ шествие "Бессмертного полка" пройдет с участием предприятий и организаций каждого района города. В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой "Бессмертного полка России".
https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014950911.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_20d74228df9e5b4f19c2952447037e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
Патриотическая акция Бессмертный полк в Бурятии пройдет в онлайн-формате