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В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
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https://ria.ru/20250505/burjatija-2014960191.html
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 05.05.2025
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:30:00+03:00
2025-05-05T07:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" онлайн и рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и других участниках исторических событий", - заявили журналистам в пресс-службе. При этом отмечается, что в Улан-Удэ шествие "Бессмертного полка" пройдет с участием предприятий и организаций каждого района города. В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой "Бессмертного полка России".
https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014950911.html
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общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате

Патриотическая акция Бессмертный полк в Бурятии пройдет в онлайн-формате

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк" в Москве
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" онлайн и рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и других участниках исторических событий", - заявили журналистам в пресс-службе.
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
При этом отмечается, что в Улан-Удэ шествие "Бессмертного полка" пройдет с участием предприятий и организаций каждого района города.
В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой "Бессмертного полка России".
Эмблема гражданско-патриотического движения Бессмертный полк России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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