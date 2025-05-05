https://ria.ru/20250505/burjatija-2014960191.html

В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате

В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 05.05.2025

В Бурятии "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате

Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:30:00+03:00

2025-05-05T07:30:00+03:00

2025-05-05T07:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

улан-удэ

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бурятии пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В этом году "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" онлайн и рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и других участниках исторических событий", - заявили журналистам в пресс-службе. При этом отмечается, что в Улан-Удэ шествие "Бессмертного полка" пройдет с участием предприятий и организаций каждого района города. В пресс-службе призвали жителей Бурятии принять участие в акции онлайн: до 6 мая 2025 года загрузить материалы на интернет-ресурсы и рассказать о своих героях, можно разместить информацию о своём ветеране на личной странице в социальных сетях, также портрет участника Великой Отечественной войны в рамке можно разместить на своём транспортном средстве с эмблемой "Бессмертного полка России".

https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014950911.html

улан-удэ

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне