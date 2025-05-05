Рейтинг@Mail.ru
Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 05.05.2025 (обновлено: 22:13 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/britaniya-2015164055.html
Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии
Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии - РИА Новости, 05.05.2025
Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии
Набирающая популярность в Британии правопопулистская партия Reform UK запретит вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:10:00+03:00
2025-05-05T22:13:00+03:00
в мире
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Набирающая популярность в Британии правопопулистская партия Reform UK запретит вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги, в том числе украинские, следует из заявления, опубликованного партией в соцсети X. Флаги Украины были вывешены в Британии над многими правительственными и местными административными зданиями в 2022 году после начала конфликта. "Подконтрольные Reform UK местные советы будут вывешивать только "Юнион Джек" (флаг Соединенного Королевства - ред.), флаг Святого Георгия (флаг Англии - ред.) и флаги графств. Мы гордимся нашей страной и историей", - говорится в сообщении партии. Председатель Reform UK Зиа Юсуф подчеркнул, что "никакие другие флаги" нельзя будет вывешивать на зданиях советов или внутри. По его словам, новые правила коснутся флагштоков, балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний. Правопопулистская Reform UK показала лучший результат на местных выборах в Британии 1 мая. Партия получила контроль над 10 из 23 советов, куда проходили выборы, и заручилась 677 мандатами в местных органах самоуправления.
https://ria.ru/20250421/britaniya-2012624896.html
https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии

Reform UK запретит иностранные флаги на зданиях советов, включая украинский

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Набирающая популярность в Британии правопопулистская партия Reform UK запретит вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги, в том числе украинские, следует из заявления, опубликованного партией в соцсети X.
Флаги Украины были вывешены в Британии над многими правительственными и местными административными зданиями в 2022 году после начала конфликта.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Британские либерал-демократы начали сбор средств для борьбы с Reform UK
21 апреля, 23:04
"Подконтрольные Reform UK местные советы будут вывешивать только "Юнион Джек" (флаг Соединенного Королевства - ред.), флаг Святого Георгия (флаг Англии - ред.) и флаги графств. Мы гордимся нашей страной и историей", - говорится в сообщении партии.
Председатель Reform UK Зиа Юсуф подчеркнул, что "никакие другие флаги" нельзя будет вывешивать на зданиях советов или внутри. По его словам, новые правила коснутся флагштоков, балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний.
Правопопулистская Reform UK показала лучший результат на местных выборах в Британии 1 мая. Партия получила контроль над 10 из 23 советов, куда проходили выборы, и заручилась 677 мандатами в местных органах самоуправления.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
4 мая, 16:45
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала