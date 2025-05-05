https://ria.ru/20250505/britaniya-2015164055.html

Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии

Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии - РИА Новости, 05.05.2025

Reform UK запретит флаги Украины на зданиях советов, подконтрольных партии

Набирающая популярность в Британии правопопулистская партия Reform UK запретит вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:10:00+03:00

2025-05-05T22:10:00+03:00

2025-05-05T22:13:00+03:00

в мире

украина

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Набирающая популярность в Британии правопопулистская партия Reform UK запретит вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги, в том числе украинские, следует из заявления, опубликованного партией в соцсети X. Флаги Украины были вывешены в Британии над многими правительственными и местными административными зданиями в 2022 году после начала конфликта. "Подконтрольные Reform UK местные советы будут вывешивать только "Юнион Джек" (флаг Соединенного Королевства - ред.), флаг Святого Георгия (флаг Англии - ред.) и флаги графств. Мы гордимся нашей страной и историей", - говорится в сообщении партии. Председатель Reform UK Зиа Юсуф подчеркнул, что "никакие другие флаги" нельзя будет вывешивать на зданиях советов или внутри. По его словам, новые правила коснутся флагштоков, балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний. Правопопулистская Reform UK показала лучший результат на местных выборах в Британии 1 мая. Партия получила контроль над 10 из 23 советов, куда проходили выборы, и заручилась 677 мандатами в местных органах самоуправления.

https://ria.ru/20250421/britaniya-2012624896.html

https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания