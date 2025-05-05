https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html
В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы
В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы
Концерты российских и бразильских музыкантов в честь 80-летия Победы, организованные Общественной палатой РФ (ОП РФ), собрали более 2 тысяч зрителей в Бразилии, РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:43:00+03:00
2025-05-05T00:43:00+03:00
2025-05-05T00:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
бразилия
сан-паулу (город)
никита анисимов
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Концерты российских и бразильских музыкантов в честь 80-летия Победы, организованные Общественной палатой РФ (ОП РФ), собрали более 2 тысяч зрителей в Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ. Мероприятия организованы ОП РФ при участии музыканта Петра Лундстрема и тенора Михаила Нора в сотрудничестве с Филармоническим оркестром Университета Сан-Паулу под руководством маэстро Рубенса Рикьярди и виолончелистом Андре Микелетти. "Зрителям была представлена программа, направленная на сохранение исторической памяти. На концертах прозвучали произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет. Выступления прошли в трех бразильских городах - Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро, собрав более 2000 зрителей", - говорится в сообщении. В рамках проекта Лундстрем провёл серию мастер-классов для студентов музыкального факультета Университета Сан-Паулу - одном из самых больших учебных заведений Бразилии. Студенты учились расставлять акценты в музыкальных произведениях и обменивались опытом. "На концертах были и русские, и бразильские зрители, которые в едином порыве слушали музыку, связывающую поколения, страны и напоминающую о важности анализировать ошибки прошлого. Культура во все времена объединяла народы. Этими концертами мы подчеркиваем эту связь. Мы гордимся тем, что смогли привлечь такое количество зрителей к важной теме исторической памяти. К тому же такие музыкальные программы - это отличная возможность представлять российскую культуру за рубежом", - приводит пресс-служба слова Лундстрема. Дирижер Филармонического оркестра Университета Сан-Паулу Рубенс Рикьярди подчеркнул, что представленный проект стал мостом между культурами, объединив российских и бразильских артистов. По его словам, совместные с партнерами из России выступления произвели фурор перед огромной публикой. Член Общественной палаты РФ Никита Анисимов добавил, что ОП РФ на протяжении двух лет выстраивает сотрудничество с лидерами общественного мнения Латинской Америки, а концерты к юбилею Победы в Бразилии стали позитивным примером общественной дипломатии. Проект был инициирован в рамках системной работы по развитию дипломатических отношений между Россией и Латинской Америкой и реализован при поддержке концертного агентства "КА22". Эти культурные мероприятия позволили представить информацию о юбилее Победы широкой бразильской аудитории в уникальном музыкальном формате. Музыкальные вечера стали не только праздником музыки, но и важным шагом к сохранению исторической памяти для будущих поколений.
https://ria.ru/20250504/indonezija-2014937638.html
https://ria.ru/20250503/katar-2014816770.html
https://ria.ru/20250310/kontsert-2004197198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, сан-паулу (город), никита анисимов, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Бразилия, Сан-Паулу (город), Никита Анисимов, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы
В Бразилии концерты в честь 80-летия Победы собрали более двух тысяч зрителей
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Концерты российских и бразильских музыкантов в честь 80-летия Победы, организованные Общественной палатой РФ (ОП РФ), собрали более 2 тысяч зрителей в Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
Мероприятия организованы ОП РФ
при участии музыканта Петра Лундстрема и тенора Михаила Нора в сотрудничестве с Филармоническим оркестром Университета Сан-Паулу
под руководством маэстро Рубенса Рикьярди и виолончелистом Андре Микелетти.
"Зрителям была представлена программа, направленная на сохранение исторической памяти. На концертах прозвучали произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет. Выступления прошли в трех бразильских городах - Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро
, собрав более 2000 зрителей", - говорится в сообщении.
В рамках проекта Лундстрем провёл серию мастер-классов для студентов музыкального факультета Университета Сан-Паулу - одном из самых больших учебных заведений Бразилии
. Студенты учились расставлять акценты в музыкальных произведениях и обменивались опытом.
"На концертах были и русские, и бразильские зрители, которые в едином порыве слушали музыку, связывающую поколения, страны и напоминающую о важности анализировать ошибки прошлого. Культура во все времена объединяла народы. Этими концертами мы подчеркиваем эту связь. Мы гордимся тем, что смогли привлечь такое количество зрителей к важной теме исторической памяти. К тому же такие музыкальные программы - это отличная возможность представлять российскую культуру за рубежом", - приводит пресс-служба слова Лундстрема.
Дирижер Филармонического оркестра Университета Сан-Паулу Рубенс Рикьярди подчеркнул, что представленный проект стал мостом между культурами, объединив российских и бразильских артистов. По его словам, совместные с партнерами из России выступления произвели фурор перед огромной публикой.
Член Общественной палаты РФ Никита Анисимов
добавил, что ОП РФ на протяжении двух лет выстраивает сотрудничество с лидерами общественного мнения Латинской Америки
, а концерты к юбилею Победы в Бразилии стали позитивным примером общественной дипломатии.
Проект был инициирован в рамках системной работы по развитию дипломатических отношений между Россией и Латинской Америкой и реализован при поддержке концертного агентства "КА22". Эти культурные мероприятия позволили представить информацию о юбилее Победы широкой бразильской аудитории в уникальном музыкальном формате. Музыкальные вечера стали не только праздником музыки, но и важным шагом к сохранению исторической памяти для будущих поколений.