https://ria.ru/20250505/bpla-2015013198.html

"Ростех" начал страховать воздушные суда от атак беспилотников

"Ростех" начал страховать воздушные суда от атак беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025

"Ростех" начал страховать воздушные суда от атак беспилотников

"РТ-Взаимное страхование" (входит в "Ростех") начала страховать авиационные риски, в том числе страхует воздушные суда на случай возникновения ущерба от атак... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:11:00+03:00

2025-05-05T12:11:00+03:00

2025-05-05T12:11:00+03:00

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "РТ-Взаимное страхование" (входит в "Ростех") начала страховать авиационные риски, в том числе страхует воздушные суда на случай возникновения ущерба от атак беспилотников, сообщили в госкорпорации. "Авиационные риски начала страховать некоммерческая организация "РТ-Взаимное страхование", входящая в госкорпорацию "Ростех". Авиастроительные предприятия смогут возместить ущерб, если он возникнет в ходе испытательных полетов воздушных судов или в результате других инцидентов, включая атаки беспилотников", - сообщили в "Ростехе". Новый вид страховых услуг направлен на полную защиту воздушного судна независимо от источника повреждений. Под страховой случай попадают как мелкие поломки, так и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения летательного аппарата. "Любые летные испытания – это всегда повышенный риск. Мы предлагаем страховую защиту для таких случаев, которая гарантирует выплату денежной компенсации авансом, по факту, до предоставления документов. Кроме того, мы готовы страховать воздушные суда "под ключ" и нивелировать любые риски на всех стадиях – от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи заказчику. Страхование может включать в том числе военные риски, например связанные с атаками беспилотников", – отметил директор НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование" Денис Конивецкий. Страховать авиационные риски по системе взаимного страхования уже начали предприятия холдингов ОАК, ОДК и "Вертолеты России". В основном страхуются испытательные полеты вертолетов и самолетов, в том числе после проведения ремонтов. НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование" – добровольное объединение юридических лиц, созданное в 2021 году как некоммерческая корпоративная организация "Ростеха" для защиты имущественных интересов на взаимной основе.

https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html

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ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, россия, технологии, общество